Vermischtes Kohlberg

10.12.2017

10.12.2017

Der leicht überzuckerte Marktplatz ist am Samstag schöne Kulisse für den Weihnachtsmarkt der Vereinsgemeinschaft. Lichterketten schimmern durch die Nacht. Unter die Heizpilze drängen sich fröstelnde Besucher. Die Glühweinbecher dampfen und Bratwürste und Dotsch finden reißenden Absatz.

Der Rathaussaal wurde zur gefragten Teestube und im evangelischen Gemeindehaus sowie im Torgang durften die Besucher Kunsthandwerkliches zum Fest kaufen sowie die Ausstellung von über 200 Holzautos und -motorrädern bestaunen. Die meisten örtlichen Vereine und etliche Einzelpersonen beteiligten sich und freuten sich an meist guten Umsätzen.Wie üblich begann die Veranstaltung mit einer ökumenischen Andacht in der Nikolauskirche. Pfarrer Martin Valeske und sein katholischer Kollege Pater Prince Kalarimuriyil freuten sich über viele Gläubige im Gotteshaus. Orgelklänge und adventliche Stücke des evangelischen Posaunenchors unter der Leitung von Markus Sparrer sorgten für eine musikalische Einstimmung. Beeindruckend sangen Gläubige beider Konfessionen zusammen Lieder suchten mit Gebeten den Kontakt zum gemeinsamen Gott. Valeske beantwortete am Bibeltext der beiden Frauen Maria und Martha beim Besuch Jesu die Frage. "Wie wird man selbstlos - wie wird man sich selbst los?""Schneeflöckchen, Weißröckchen", "Macht hoch die Tür" und viele weitere Stücke spielte der Posaunenchor dann vor dem Rathaus. Bürgermeister Rudolf Götz dankte den Mitarbeitern der Vereinsgemeinschaft und des Bauhofs für die hervorragende Zusammenarbeit beim Aufbau der Budenstadt. Als besonderes musikalisches Schmankerl verwöhnten die Hahnbacher Jagdhornbläser die Besucher mit Jagdsignalen. Dann ließen Nikolaus und Knecht Ruprecht die Kinderherzen höher schlagen. Die Lose für Gans-, Ente- und Wildbraten waren schnell verkauft und die Gewinner haben ihren Festtagsbraten schon sicher.