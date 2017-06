Vermischtes Kohlberg

26.06.2017

26.06.2017

Kommandant Josef Fischer und Vorsitzender Hermann Prechtl entschieden sich am Wochenende nach dem Motto "Sicherheit zuerst" gegen das Abbrennen des Johannisfeuers. "Die anhaltende Trockenheit und die Gefahr durch Funkenflug waren uns einfach zu groß", sagte Prechtl und berief sich auf die höchste Waldbrand-Gefahrenstufe fünf. Dass die Veranstaltung dennoch mehr Besucher als in den Jahren anlockte, war dem attraktiven Musikprogramm zu verdanken. Die Feuerwehr feiert bekanntlich im Sommer 2018 ihr 150-jähriges Gründungsjubiläum und wollte schon jetzt für das große Fest werben. Und was liegt näher, als die Festkapelle schon einmal vorzustellen. Die "Pischdorfer Kapelle" rückte in kleiner, das Publikum überzeugender Besetzung an. Der Festplatz mit Panorama-Aussicht und das herrliche Sommerwetter sorgten dafür, dass die Besucher sich das Grillangebot und die Getränke "Drobn af der Höich" länger schmecken ließen als gewöhnlich. Die "Pischdorfer" (rechts) legten am Abend kaum Pausen ein, unterhielten das zahlreiche Publikum. Bild: war