Freizeit Konnersreuth

28.01.2018

16

0 28.01.201816

Jede Menge Arbeit für die Feuerwehr: 52 Ernstfall-Einsätze sind in der Statistik vermerkt. 5 Mal rückt die ehrenamtlichen Helfer zum Löschen von Bränden aus.

Auf mehreren Schultern

In Wüstenbrand

Oswald Plaß seit sechs Jahrzehnten dabei Treue Mitglieder ehrte die Feuerwehr bei der Generalversammlung. Vorsitzender Franz Pflaum konnte für 10 Jahre Mitgliedschaft Isabella Neumann, Lisa Kopp, Sandra Richtmann, Fabian Haberkorn, Marcel Hofmann und Christopher Schmidt ehren. Für 20 Jahre Treue zur Feuerwehr wurden Markus Hofmann, Thorsten Hoschpf, Florian Schwan, Werner Rosner, Markus Neumann und Gerold Hoschopf, für jeweils 30 Jahre Mitgliedschaft wurden Rosa Siller, Gerlinde Haberkorn, Wiltrud Malzer und Hermann Malzer geehrt. Für 40 Jahre Treue zum Verein wurden Sigrid Schwan, Andrea Kohl, Brigitte Jäger, Walburga Schiml, Veronika Plaß, Monika Neumann, Bruno Kraus, Gottfried Neumann, Hubert Plaß, Erwin Lang, Robert Härtl, Peter Hofmann und Erich Hofmann sowie für 5 Jahrzehnte Mitgliedschaft wurden Lorenz Kreil, Robert Kutzer und Josef Weiß geehrt. Für 60 Jahre Vereinszugehörigkeit wurde Oswald Plaß ausgezeichnet. (kro)

Kommandant Alfons Haberkorn sprach in dem bei der Jahreshauptversammlung (wir berichteten) vorgetragenen Rückblick von 22 Übungen und Unterrichtseinheiten und nicht weniger als 52 Einsätzen. 8 Kameraden, so der Kommandant haben alle Übungen besucht. 35 Aktiven haben an den vorgeschriebenen Übungen und Unterrichtsstunden teilgenommen.Größere Gemeinschaftsübungen fanden in Arzberg, am Silberrang bei Pechbrunn und in Fockenfeld statt. Den Löwenanteil bei den Einsätzen stellten 25 Technische Hilfeleistungen und 5 Brandeinsätze. Erfreut zeigte sich Haberkorn, dass sich wieder zahlreiche Aktive Fortbildungsmaßnahmen unterzogen haben und auch diverse Leistungsabzeichen abgelegt worden sind. Seit November habe man ferner eine zusätzliche SMS-Alarmierung für die Aktiven eingerichtet. Sein besonderer Dank galt in diesem Zusammenhang Kreisbrandmeister Achim Graßold.Zusammenfassend verwies Haberkorn wieder auf eine Menge Arbeit, die es zu erledigen gab. Diese sei nur bewältigt worden, weil die Arbeit auf mehrere Schultern verteilt worden sei. Dass in der Feuerwehr auch das gesellschaftliche Leben nicht zu kurz kommt, davon berichtete der jetzt ausgeschiedene Vorsitzende Franz Pflaum. Er erinnerte in seinem Bericht an zahlreiche gesellschaftliche Ereignisse. Er erinnerte an die Faschingsunterhaltung im Feuerwehrgerätehaus, an die Winterwanderung zur Forstteich-Hütte sowie an den Zoiglabend. Weitere Höhepunkte der Florianstag und das Gartenfest am Feuerwehrgerätehaus. Im Rahmen des Ferienprogramms beteiligte sich die Wehr gemeinsam mit dem Burschenverein mit einem "Spiel ohne Grenzen". Mehr als 40 Kinder nahmen daran teil.Ein weiterer Höhepunkt war das Jubiläum "20 Jahre Partnerschaft mit der Feuerwehr Wüstenbrand", das im Rahmen eines Kameradschaftsabends in Wüstenbrand gewürdigt wurde. Ferner erinnerte Pflaum an den Preisschafkopf und die Nikolausfeier, ehe er allen Mitstreitern für die Zusammenarbeit dankte. Pflaum betonte, dass er mit etwas Wehmut, aber auch mit Erleichterung seine Aufgaben nun weiter geben dürfe.Einen Einblick in die Finanzen des Vereins gab Kassierer Philipp Schwan, der die wesentlichen Einnahmen und Ausgaben detailliert auflistete. Info-Kasten