Freizeit Konnersreuth

10.01.2018

Beim Winterturnier des Eisclubs auf der vereinseigenen Asphaltbahn gibt es einen überragenden Sieger: Team "Schmidmoa" gibt alles und lässt der Konkurrenz keine Chance.

Sein Winterturnier hat jetzt der Eisclub auf der vereinseigenen Asphaltbahn ausgetragen. Kurzfristig hatten vier Mannschaften abgesagt; zum Turnier traten damit nur sechs Teams an. Das, wie es in der Pressemitteilung heißt, "sehr ungemütliche Winterwetter mit starkem Wind und immer wieder einsetzendem Regen" habe es den Hobbyschützen nicht leicht gemacht das Turnier durchzuhalten. "Trotzdem wurde um jeden Stock gekämpft und es kam zu sehr spannenden Partien."Nach drei Stunden standen die Sieger fest. Die Mannschaft "Schmidmoa" - seit Jahren ein gefürchteter Titelanwärter und mit vier aktiven Eisstockspielern in den Reihen - ließ aufgrund seiner technisch überlegenen Ausrüstung der Konkurrenz keine Chance. So verfügte "Schmidmoa" etwa über Stöcke mit Spezialplatten für den Einsatz auf nassen Bahnen. Überlegen und unbesiegt gewann das Team mit 10:0 Punkten. Platz 2 erkämpfte sich die Mannschaft "Skifahrer" mit einem hervorragenden Teiler von 3,48. Den respektablen Platz 3 belegte die Mannschaft "Letti" mit dem laut Pressemitteilung "Tirschenreuther Original Hans ,Iste' Zant" - der mit 87 Jahren älteste Schütze im Turnier. Die Siegerehrung führte der Vorsitzende und Wettbewerbsleiter Otto Gradl in gewohnt humoristischer Art durch. Alle Mitspieler der drei erstplatzierten Mannschaften erhielten als Anerkennung jeweils eine von der Firma KM-Reklame entworfene und gestiftete Trophäe. Die letztplatzierte Mannschaft - das Team KM-Reklame - erhielt als Trostpreis noch einen Verzehrgutschein. Wie alle Jahre wieder stand der Spaß und die Geselligkeit an diesem Tag im Vordergrund. Gefeiert wurde bis spät in die Nacht. Siegertabelle: 1. Schmidmoa 10:0 Punkte, 2. Skifahrer 6:4 Punkte (Teiler 3,48); 3. Letti (Gastmannschaft aus Tirschenreuth) 6:4 Punkte (Teiler 2,00), 4. Frühschopperer 3:7 Punkte (Teiler 0,64), 5. Bayernfanclub 3:7 Punkte (Teiler 0,48), 6. KM-Reklame 2:8 Punkte.