Ensemble Kreuzer führt "Christnacht" auf

26.11.2017

Fockenfeld. Das Ensemble Kreuzer - Kulturpreisträger des Bezirks Oberpfalz - lädt zu seinem traditionellen Weihnachtskonzert ein. Am Samstag, 16. Dezember, um 17 Uhr gestaltet das Ensemble Kreuzer (Bild) wieder ein Konzert in der Kapelle des Klosters Fockenfeld. Die Gesamtleitung hat Brigitte Kreuzer. Zur Aufführung kommt die "Christnacht" von Joseph Haas. Der Kreuzerchor wird dabei verstärkt durch Männerstimmen, Solistenquartett und kleines Orchester. Als Sprecherin fungiert die Schauspielerin und Regisseurin Yvonne Brosch, die dem Fernsehpublikum aus "Der Brandner Kaspar und das ew'ge Leben", "Forsthaus Falkenau" bestens bekannt ist. Joseph Haas, ein Schüler von Max Reger, zeichnet sich durch seine volksnahen Kompositionen aus. Das Oratorium "Christnacht" ist durch Volksweisen wie "Es blühen die Maien" oder "Es wird scho glei dumpa" bekannt. Eintrittskarten (mit Sitzplatzreservierung) für das Konzert in Fockenfeld können ab sofort über Vorverkaufsstellen in umliegenden Fremdenverkehrsbüros erworben werden. Restkarten gibt es am Konzerttag an der Abendkasse in Fockenfeld. An dieser Stelle ein Ausblick auf das kommende Jahr: Am 6. Mai 2018 findet im Kloster Fockenfeld ein Marienkonzert des Ensembles Kreuzer statt. Die verbindenden Worte zwischen den Stücken spricht der Regensburger Weihbischof Dr. Josef Graf. Karten für dieses besondere Konzert können bereits vor und nach dem Weihnachtskonzert am Samstag, 16. Dezember, erworben werden. Bild: exb