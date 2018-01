Kultur Konnersreuth

Die sechs Sänger von "Sing Out" kommen erstmals mit ihrem abendfüllenden A-cappella-Comedy-Programm nach Konnersreuth. Am Sonntag, 15. April, präsentiert die Formation aus Krummennaab mit ihrem musikalischen Leiter Rudi Kreuzer an der Spitze um 19 Uhr im Saal des Gasthauses Schiml unter dem Titel "Atemnot - Singing Workout" zahlreiche nagelneue Lieder.

An diesem Konzertabend erzählt das Ensemble wieder eine verrückte Geschichte. Schräge Charaktere treten in vogelwilden Verkleidungen auf, es werden absurde Dialoge und bestens arrangierte A-cappella-Musik dargeboten. Karten zum Preis von 16 Euro gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen oder unter www.singout.de. An der Abendkasse kosten die Karten 18 Euro. Saaleinlass ist ab 18 Uhr.Unter www.singout.de findet man einen kleinen Vorgeschmack auf das Konzertprogramm. Auf der Facebook-Seite von "Sing Out" stimmen kleine Video-Trailer auf das Konzert ein. Der Erlös soll für einen sozialen oder gemeinnützigen Zweck in Konnersreuth verwendet werden.