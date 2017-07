Politik Konnersreuth

31.07.2017

Nägel mit Köpfen machte der Konnersreuther Marktrat in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause. Das Gremium genehmigte den Finanzierungs- und Förderplan für die Schafferhof-Sanierung, zudem gab es einen Grundsatzbeschluss zur Baudurchführung und die Festlegung des Zeitplans.

Museum und Ratssaal

Keine Durchgangsstraße

SPD weiter dagegen

Nachdem Architekt Gerhard Plaß die Planungen nochmals im Detail vorgestellt hatte, gab der Marktgemeinderat endgültig grünes Licht für das Vorhaben. Während Freie Wähler und CSU geschlossen mit Ja votierten, lehnten die beiden SPD-Räte Edgar Wenisch und Wolfgang Pötzl das Projekt ab. Die Gesamtkosten, einschließlich früherer Planungskosten, belaufen sich auf 3,25 Millionen Euro. Durch Gewährung hoher Fördermittel wird der gemeindliche Eigenanteil bei knapp 400 000 Euro liegen.Gerhard Plaß betonte, dass das Gebäude in seinem Bestand inklusive der Außenmauern erhalten bleibe. An der Remise seien nur zimmermannsmäßige Verbesserungen vorgesehen. Herzstücke des künftigen Schafferhofs werden das Resl-Dokumentationszentrum und der Ratssaal, die jeweils barrierefrei erreichbar sein werden. Das Museum umfasst mehrere Räume mit Exponaten zum Leben und Wirken der Therese Neumann. Der Ratssaal mit seinen 90 Quadratmetern soll für weitergehende Nutzungen ausgebaut werden. Im hinteren Bereich des Anwesens sind 14 Parkplätze geplant.Plaß betonte, dass alle Arbeiten mit der Denkmalschutzbehörde abgesprochen worden seien. Klärungsbedarf gebe es noch beim Thema Fußboden- und Wandheizung. Mit Hilfe einer entsprechenden Dämmung sollen Heizkosten gespart werden. Dabei wird laut Plaß kein Styropor verwendet, sondern Stein- oder Mineralwolle. Auch an den Hochwasserschutz wird gedacht.Edgar Wenisch (SPD) warnte vor Problemen, wenn mehrere Busse gleichzeitig ankommen. Beim Haupteingang könnte es zu Behinderungen auf der Straße kommen. 2. Bürgermeister Reinhard Wurm, der die Sitzung für den erkrankten Bürgermeister Max Bindl leitete, sah hier kein Problem. "Die Hauptstraße ist keine Durchgangsstraße mehr, sondern lediglich eine Ortsstraße."Reinhard Wurm ging im weiteren Verlauf näher auf die Finanzierung ein. In den Gesamtkosten von 3,25 Millionen Euro seien auch die früheren Planungskosten in Höhe von 105 000 Euro enthalten. Durch Mittel aus der Städtebauförderung und weiterer Fördergeldgeber liege der Eigenanteil der Gemeinde bei rund 400 000 Euro. Feste Zusagen gebe es etwa von der Landesstelle für nichtstaatliche Museen und der Deutschen Stiftung Denkmalschutz Bonn. Hinzu kommen Leader-Mittel sowie Fördergelder vom Bezirk und dem Landkreis Tirschenreuth.Reinhard Wurm berichtete, dass die Regierung bereit sei, viel Geld für das Projekt in die Hand zu nehmen. Andreas Malzer (CSU) zeigte sich sehr zufrieden: "Wir haben in den Gesprächen mit der Regierung der Oberpfalz viel erreicht." Festgelegt wurde abschließend der zeitliche Ablauf. Im November dieses Jahres sollen die Ausschreibungen (Leistungsverzeichnisse) starten, die Auftragsvergabe soll im Februar folgen. Möglichst bald im Frühjahr 2018 soll dann die Baudurchführung beginnen. Spätestens Anfang Dezember 2019 sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Alle Beschlüsse wurden mit 10:2 Stimmen gefällt. Die SPD-Fraktion blieb wie bisher beim Nein.