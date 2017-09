Straßenschäden im Blick

Politik Konnersreuth

Zahlreiche Ausbesserungsarbeiten und auch einige größere Baumaßnahmen sind in den kommenden Jahren im Konnersreuther Gemeindestraßennetz fällig. Fördermittel sollen bei der Finanzierung helfen.

Bürgermeister Max Bindl legte in der jüngsten Marktratssitzung eine Aufstellung von Schäden vor, die kurz-, mittel- und langfristig repariert werden müssen. Ebenfalls gelistet sind die Maßnahmen, die in Betracht kommen und auch, ob der Bauhof diese übernehmen kann oder externe Firmen beauftragt werden müssen. Mit der Vorlage reagierte Bindl auf eine Anfrage der CSU-Fraktion zu einem Straßensanierungskonzept.Max Bindl versicherte, dass Mitarbeiter des gemeindlichen Bauhofs einen Großteil der Arbeiten ausführen können. Dank des angeschafften Asphalt-Thermobehälters seien punktuelle Ausbesserungen ohne besonderen Aufwand möglich. Als größere Maßnahme, die möglichst zeitnah zu erledigen sei, nannte Bindl die Erneuerung des Belags auf der Straße zwischen Höflas und Grün. Damit müsse ein Bauunternehmen beauftragt werden.Mittelfristig vorgenommen werden müsse der Austausch des Belags im Grüner Weg, auf der Straße zwischen Grün und Siegelmühle, auf der Rosenbühler Ortsdurchfahrt und auf der Straße zwischen Rosenbühl und Lodermühle. Langfristig auszutauschen seien der Belag sowie Kanal- und Wasserleitungen in der Bergstraße und im Höflaser Weg. "Da ist einiges in die Jahre gekommen", so Bindl. Prüfen werde die Gemeinde, inwieweit in diesen Fällen Fördermittel abgerufen werden können.CSU-Sprecher Andreas Malzer begrüßte, dass nun grobe Planungen zu anstehenden Maßnahmen vorliegen. So könne man viel schneller reagieren, falls sich kurzfristig Fördermöglichkeiten auftun. SPD-Sprecher Edgar Wenisch wollte vom Bürgermeister wissen, ob diese Zusammenstellung allein aufgrund der CSU-Anfrage entstanden sei. Max Bindl erwiderte, dass er sich schon im Vorfeld im Groben Gedanken über das Thema Straßenschäden gemacht habe.Der Höflaser Ortssprecher Richard Eckstein bemängelte, dass sich in Gräben entlang der Straße von Grün nach Höflas immer wieder das Wasser staut. Bürgermeister Bindl sicherte eine Prüfung durch den Bauhof zu.