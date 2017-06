Sport Konnersreuth

05.06.2017

23

0 05.06.201723

Nach nur einer Spielzeit ist das Kapitel Kreisliga für den ASV Waldsassen bereits wieder beendet. Im entscheidenden Relegationsspiel unterlag der 13. der abgelaufenen Kreisliga-Saison dem FC Lorenzreuth (2. der Kreisklasse Süd) mit 0:2. Für die Oberfranken geht es nun am Freitag, 9. Juni, um 18.30 Uhr beim ATV Höchstädt gegen die SpVgg Oberkotzau II um den letzten freien Kreisliga-Platz.

Vor einer tollen Zuschauerkulisse entwickelte sich auf der perfekt präparierten Sportanlage des TSV Konnersreuth zunächst eine einseitige Angelegenheit. Überraschenderweise war es aber zunächst der Außenseiter aus Lorenzreuth, der im ersten Durchgang eindeutig den Ton angab. Der Vizemeister der Kreisklasse Süd übertraf sich dabei jedoch im Auslassen bester Möglichkeiten. Die Klosterstädter hatten es der mangelhaften Chancenverwertung des FC zu verdanken, dass es lange Zeit 0:0 hieß. Michael Schneider (8./35.) und Tobias Schraml (15./23.) waren im Abschluss zu unkonzentriert oder zielten zu ungenau. Die größte Möglichkeit für die Oberfranken vergab jedoch Sebastian Fräßdorf, der nach 29 Minuten nur den Querbalken traf. Kurz vor dem Pausenpfiff durfte die Mannschaft vom scheidenden Trainer Klaus Schinner doch noch jubeln. Mittelfeld-Motor Florian Ernst fasste sich aus 23 Metern ein Herz und traf wunderschön zur hochverdienten Führung in den Winkel (45.). Der ASV enttäuschte vor dem Seitenwechsel auf ganzer Linie.Nach der Halbzeitpause verlagerte sich das Spielgeschehen zunehmend in die Lorenzreuther Hälfte. Während der FC konditionell stark abbaute, witterten die Stiftländer Morgenluft. Zwar hatten Tomas Lacina (63./81.) und Henrik Muskat (77.) vereinzelt Einschussmöglichkeiten, doch auf die ganz große Ausgleichschance wartete der ASV-Anhang vergebens. Und so kam es, wie es meistens kommt: Nach einem mustergültigen Konter sorgte Lorenzreuths Torjäger Tobias Schraml für die endgültige Entscheidung und besiegelte den ASV-Abstieg.StatistikASV Waldsassen - FC Lorenzreuth 0:2 (0:1) Tore: 0:1 (45.) Florian Ernst, 0:2 (82.) Tobias Schraml - SR: Martin Kannheiser (FC Wiesla Hof) - Zuschauer: 621 in Konnersreuth