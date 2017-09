Vermischtes Konnersreuth

18.09.2017

Es ist und bleibt ein Besuchermagnet: Zum 30. Schlossfest des Freundes- und Förderkreises zieht es wieder viele Gäste aus nah und fern nach Fockenfeld.

Mir war die Hauskapelle immer ein Anker, an dem ich mich festgehalten habe, wenn es mal nicht so gut lief. Der Dresdner Generalvikar Andreas Kutschke über seine Schulzeit in Fockenfeld

Fockenfeld. Hunderte Menschen zeigten mit ihrem Besuch ihre Verbundenheit zur Spätberufenenschule. Los gingen die Feierlichkeiten mit einem Kirchenzug, der sich - angeführt von der Blaskapelle Konnersreuth - vom Schloss zur Hauskapelle bewegte. In dem voll besetzten Gotteshaus hieß Pfarrseelsorger Pater Benedikt Leitmayr die Gäste willkommen: "Schön, dass wir alle beisammen sind und heute ein kleines Jubiläum feiern können. Vor 30 Jahren wurde unser Freundes- und Förderkreis gegründet." Ein besonderer Gruß galt den vielen ehemaligen Schülern, die auch heuer wieder gekommen waren.Hauptzelebrant war der Dresdner Generalvikar Andreas Kutschke, der von 1990 bis 1994 die Schule in Fockenfeld besuchte und dort auch sein Abitur baute. Im Jahr 2002 empfing er seine Priesterweihe, seit 2014 ist er Generalvikar der Diözese Dresden-Meißen. Mit am Altar standen noch Pater Hans Junker, Pater John und Pfarrer Johann Eschbaumer, bis zum vergangenen Jahr Pfarrer im oberbayerischen Dorfen. "Ich bin gerne gekommen, ich will Gott für meinen Weg danken", sagte Generalvikar Andreas Kutschke. In seiner Predigt forderte er die Gläubigen auf, anderen Menschen zu vergeben, auch wenn diese Schuld auf sich geladen haben. Nur so könnten diese ein neues Leben beginnen. Weiter machte der Dresdner Generalvikar deutlich, dass sich die Menschen auf den Weg zu Gott machen sollen. "Wir sollten in die Fußspuren des Apostels Petrus treten."Andreas Kutschke erinnerte sich auch an seine Schulzeit in Fockenfeld. "Mir war die Hauskapelle immer ein Anker, an dem ich mich festgehalten habe, wenn es mal nicht so gut lief. Ich suchte die Nähe zu Gott, er sollte mir Halt geben." Gott war es auch, so der Geistliche weiter, der ihn ermutigt habe, die Liebe Gottes zu den Menschen zu bringen.Nach dem Gottesdienst folgten die weltlichen Feierlichkeiten. Die Gäste kamen in der ehemaligen Landwirtschaftshalle zusammen und ließen sich zunächst ein Mittagessen und am Nachmittag Kaffee und Kuchen schmecken. Für eine gute Stimmung sorgte die Blaskapelle Konnersreuth mit heiteren Klängen. Unterstützt wurde der ausrichtende Verein von 25 ehrenamtlichen Kräften aus den Pfarrgemeinden Konnersreuth und Brand bei Marktredwitz. Der Erlös des Festes kommt der Schule und dem Seminar zugute. (Bericht über die Jahresversammlung des Freundes- und Förderkreises folgt)