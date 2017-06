Vermischtes Konnersreuth

16.06.2017

15

0 16.06.201715

Früh aufstehen mussten am Mittwoch die 25 Teilnehmer der bereits siebten Radwallfahrt von Konnersreuth nach Altötting. Um 6 Uhr spendete Pfarrseelsorger Pater Benedikt Leitmayr (Mitte) den Pilgersegen. Cheforganisator Edgar Wenisch (rechts neben dem Geistlichen) hat die Tour wieder ausgearbeitet, die in fünf Etappen über 400 Kilometer führt. Übernachtet wurde am Mittwoch in Schwandorf und am Donnerstag in Wörth an der Donau. Heute wird der Nachtstopp in Plattling eingelegt, am Samstag in Pfarrkirchen. Am Sonntagvormittag soll das Ziel erreicht werden. Höhepunkt ist ein feierlicher Pilgergottesdienst. Am Sonntagnachmittag geht es per Bus wieder nach Konnersreuth zurück, wo um 18 Uhr ein Empfang geplant ist. Bereits zum siebten Mal mit dabei sind Forstbetriebsleiter Gerhard Schneider und seine Doris (Sechster und Siebte von links), zum zweiten Mal fährt der Waldershofer Unternehmer Gerhard Schmelzer (Zehnter von links) mit. Betreut werden die Radler von Bruno Kraus vom BRK Konnersreuth. Er begleitet die Gruppe mit einem Kleinbus. Bild: jr