Dreifaches Spalier für junges Hochzeitspaar

Vermischtes Konnersreuth

09.08.2017

33

0 09.08.201733

Den kirchlichen Bund fürs Leben schlossen jetzt vor Pfarrseelsorger Pater Benedikt Leitmayr in der Pfarrkirche St. Laurentius der Zirkenreuther Stefan Raupach und die Konnersreutherin Anna-Kathrin Raupach, geborene Nitzl. Das junge Paar hat zwei Kinder: Jan und Emil freuten sich riesig über die Hochzeit ihrer Eltern. Musikalisch gestaltete der Kiwi-Chor aus Waldsassen den Gottesdienst. Nach der Trauung gab es ein dreifaches Spalier für das Hochzeitspaar: Es gratulierten die Eltern-Kind-Gruppe, die Fußballer der "Ersten" des TSV Konnersreuth - dort kickt der Bräutigam mit - und die die Arbeitskolleginnen der Braut von der Diakoniestation Marktredwitz. Im Anschluss musste das Paar aus einem Bettlaken ein Herz ausschneiden und sich beim Toreschießen bewähren. Die weltliche Feier fand im "Seenario" in Tirschenreuth statt. Wohnen wird das junge Paar weiter in Konnersreuth. Bild: jr