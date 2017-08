Feuerwehreinsatz vor der Hochzeitskirche

Vermischtes Konnersreuth

Den Bund fürs Leben schlossen am Samstag in der Dreifaltigkeitskirche Kappl der Logistik-Planer Stefan Eckstein aus Höflas bei Konnersreuth und die Verkäuferin Yvette Pohler aus dem schwäbischen Bonstetten. Die Trauung nahm Pater Benedikt Leitmayr vor.





Gesanglich und musikalisch umrahmten die Feier Vanessa Rosner, Armin Scharnagl und Stephan Sölch. Nach dem Jawort wurde das junge Paar, das künftig in Bonstetten leben wird, von einem Ehrenspalier der Feuerwehr Höflas erwartet. Freunde überraschten das Paar mit einem großen weißen Tuch, durch das sich die beiden Eheleute den Weg in Herzform mit kleinen Scheren freischneiden mussten. Der weltliche Teil der Hochzeitsfeier fand in der "Petersklause" auf dem Freizeithugl in Großbüchlberg statt.