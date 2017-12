Vermischtes Konnersreuth

29.12.2017

35

0 29.12.201735

18 Jubilare wollte der CSU-Ortsverband bei einer Jahresabschlussversammlung in der Zoiglstube "Hofner" ehren, doch nur ein einziger war persönlich anwesend: Johann Burger, der seit 35 Jahren zur Partei zählt. Ebenfalls ausgezeichnet werden sollten Ferdinand Weiß, Engelbert Härtl und Willy Bauer (jeweils seit 50 Jahren dabei), Hans Eckert, Fritz Thaler und Leopold Grassold (45 Jahre), Josef Haberkorn und Josef Hamann (40 Jahre), Willi Wenisch (30 Jahre), Thomas Grillmeier und Michael Hamann junior (20 Jahre), Erika Waidhas (15 Jahre) sowie Carsten Pflaum, Jörg Bauer, Johannes Strauß, Achim Grassold und Bernhard Hubrich (10 Jahre).

Impulsgebende Arbeit

Geschlossener auftreten

In seiner kurzen Rede schnitt Ortsvorsitzender und Marktrats-Fraktionssprecher Andreas Malzer unter anderem das Thema Schafferhof an. Dieses Projekt werde nun endlich umgesetzt, was auch immer ein Ziel der CSU gewesen sei. "Wir können uns den Schafferhof leisten", betonte Malzer und würdigte die gut funktionierende fraktionsübergreifende Arbeit der Schafferhof-Referenten.Die Arbeit der CSU im Marktgemeinderat bezeichnete Andreas Malzer als impulsgebend. "Die beiden anderen Fraktionen halten sich mit eigenen Ideen vornehm zurück." Froh sei Malzer darüber, dass die bayerische Staatsregierung die Kommunen in Form der Stabilisierungshilfen großzügig unterstütze. Das "ständige Nein" der SPD-Fraktion im Marktrat nannte Malzer unbegreiflich. "Wir haben bislang 950 000 Euro erhalten. Damit bleiben wir handlungsfähig und senken auch noch die Pro-Kopf-Verschuldung." Gerade weil die Gemeinde die Kriterien für den Erhalt von Stabilisierungshilfen erfülle, seien Fördersätze von 90 Prozent für Projekte überhaupt möglich geworden. Die Bürger würden es zurecht nicht verstehen, wenn die Gemeinde bei solchen Konstellationen untätig bliebe. Andreas Malzer mahnte dazu, die Arbeit der CSU positiver zu verkaufen. "Wir müssen die Bevölkerung darüber informieren, was die CSU leistet und auf den Weg bringt", sagte Malzer und ergänzte: "2020 sind Wahlen und die wollen wir gewinnen." Für das Bürgerfest 2018 kündigte Malzer wieder eine Bürgerfestzeitung und eine Ausstellung an.Als Ehrengast war der frühere MdB Reiner Meier gekommen, der kurz auf die bundespolitische Lage einging. Die von der SPD geforderte Bürgerversicherung nannte er verfassungsrechtlich bedenklich. Zu befürchten sei, dass die SPD gar nicht in eine erneute Große Koalition eintreten will. Nach der FDP gäbe auch die SPD ein schlechtes Bild ab, wenn sie sich einer Regierungsbildung verweigern würde. "Die Duldung einer Regierung ist auch keine Lösung, das geht nicht gut", so Meier weiter. Die CSU habe bei den letzten Wahlen keine gute Figur gemacht. "Wir haben im Sog der CDU verloren", zeigte er sich überzeugt. Wichtig sei, künftig wieder geschlossener aufzutreten. Bei der Landtagswahl 2018 müsse es das Ziel sein, mehr als 40 Prozent zu erreichen. "Eine starke CSU täte auch Konnersreuth gut", sagte Meier. "Ich wünsche Andreas Malzer und seiner Mannschaft alles Gute."