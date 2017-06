Vermischtes Konnersreuth

12.06.2017

Nicht allen Menschen ist das Glück vergönnt, in einem intakten Umfeld aufzuwachsen. Corinna Leopold hat erst im Alter von 30 Jahren erfahren, was es heißt, sich in einer familiären Umgebung wohl zu fühlen.

Gegenseitiges Herantasten

Ein Zimmer reicht aus

Hintergrund Einen Gast bei sich aufnehmen können Einzelpersonen ebenso wie Familien oder Ehepaare. Voraussetzungen sind ausreichend Wohnraum und die Bereitschaft, sich um jemanden mit Behinderung zu kümmern. Wer einen Gast bei sich wohnen lassen will, bekommt auch genug Zeit bis zur endgültigen Entscheidung. Zuerst werden in ausführlichen Gesprächen die notwendigen Grundlagen geschaffen. Der jeweilige Gast und die Familie können sich beim "Schnupperwohnen" unverbindlich kennenlernen. Gibt es Zweifel in dieser ersten Annäherungsphase, so wird das Projekt im beidseitigen Einvernehmen abgebrochen. Für die Betreuung, die Miete samt Nebenkosten und das Essen erhält die Gastfamilie einen Finanzausgleich. Nähere Informationen zum betreuten Wohnen für Menschen mit Behinderung erhalten Interessenten beim Sozialteam Nordoberpfalz unter Telefon 0175/23 64 524 oder auch per E-Mail (bwg.nordoberpfalz@ sozialteam.de). (ubb)

Das erste gegenseitige Herantasten geschieht immer beim Schnupperwohnen. Sozialarbeiterin Lisa Fenchl vom STZ Nordoberpfalz

Wenn eine von uns ihre Ruhe haben will, ist das auch in Ordnung. Dann tut jede für sich, was sie möchte. Roswitha Dziajlo über das Miteinander mit Corinna Leopold

Wenn Roswitha Dziajlo und Corinna Leopold gemeinsam kochen, vergeht die Zeit wie im Flug. Die 55-jährige Konnersreutherin und die 30-jährige Deggendorferin rühren leidenschaftlich gern in den Töpfen. "Meine Leibspeise sind Crêpes", schwärmt Corinna. Roswitha verspricht lachend, diese künftig öfter auf den Tisch zu bringen. Dabei ist diese Vertrautheit zwischen den beiden Frauen keineswegs eine Selbstverständlichkeit.Für Corinna bedeutet Familie fast ein wenig Abenteuer, alles ist neu. Bei Roswitha dagegen hat sich in dieser Hinsicht alles "normal" entwickelt: Die Mutter von drei erwachsenen Kindern hat einen großen Haushalt, geht einem interessanten Job nach. Allerdings ist es jetzt, seit Roswithas Kinder aus dem Haus sind, ruhig geworden auf dem Bauernhof mitten in Konnersreuth. Weil reichlich Platz da ist, wollte Roswitha ihre Einliegerwohnung auf üblichem Weg vermieten. "Dann habe ich im Pfarrbrief gelesen, dass das Sozialtherapeutische Zentrum (STZ) für die Landkreise Tirschenreuth und Neustadt/Waldnaab und die Stadt Weiden Familienanschluss für Menschen mit Behinderung sucht", erzählt sie.Nachdem ihr Interesse geweckt war, nahm sie Kontakt auf und traf sich mit Lisa Fenchl, der zuständigen Sozialarbeiterin für betreutes Wohnen in Gastfamilien am STZ Nordoberpfalz. Wenig später brachte Fenchl die gebürtige Deggendorferin mit. Corinna, die wenig Glück mit Familienbindung und Beziehungen hatte, sollte rasch ein neues Zuhause bekommen. Nach ersten Gesprächen und dem Aufbau eines Vertrauensverhältnisses traute es sich Roswitha zu, mit der Betreuung von Corinna Verantwortung zu übernehmen. "Das erste gegenseitige Herantasten geschieht immer beim Schnupperwohnen. Corinna zog unverbindlich vier Wochen ein", erklärt Lisa Fenchl.Das Miteinander in der "Probezeit" fühlte sich gut an, also entschieden sich die Frauen, es auf Dauer zu versuchen. Roswithas Aufgabe ist es, Corinna bei den alltäglichen Aufgaben ein wenig anzuleiten. "Zwei Mal in der Woche essen wir gemeinsam. Wenn eine von uns ihre Ruhe haben will, ist das auch in Ordnung. Dann tut jede für sich, was sie möchte", berichtet die Konnersreutherin aus dem Alltag mit dem neuen Familienmitglied. Dabei blieb im beruflichen Umfeld alles wie gewohnt: Corinna arbeitet in den Behindertenwerkstätten in Mitterteich, Roswitha ist Betreuungsassistentin in einem Seniorenheim. Da gibt es immer ausreichend Feierabendgesprächsstoff, der gerne vertieft wird. Roswitha freut es besonders, dass Corinna schnell Freunde im Ort gefunden hat, etwa bei einem Sportverein. Das gefällt auch Fenchl, die hier einen Idealfall des betreuten Wohnens sieht.So bekam Corinna in Konnersreuth auch sehr schöne eigene Räume, was nicht immer der Fall ist. "Ein Zimmer reicht aber aus", betont Fenchl. Corinna ist ein wenig stolz auf ihr eigenes Reich. Sie hat es sich gemütlich eingerichtet, kann sogar in der eigenen Küche selbst kochen. Fenchl kommt alle vier Wochen vorbei. Gibt es weiteren Klärungsbedarf, ruft Corinna bei ihrer Sozialpädagogin an oder wendet sich an Roswitha."Mir gefällt es hier sehr gut", schwärmt Corinna und strahlt. Noch ist sie ein wenig schüchtern. Aber man merkt der jungen Frau dennoch an, dass sie sich bei der unkomplizierten und offenherzigen Roswitha richtig gut aufgehoben fühlt.