Vermischtes Konnersreuth

05.12.2017

05.12.2017

Das Kinderhaus "Mutter vom Guten Rat" beteiligte sich heuer wieder an der Aktion "Geschenk mit Herz" von Humedica. Jetzt sind die in den letzten Wochen gesammelten Pakete von den Mädchen und Buben zum Lastwagen gebracht und danach von den Helfern in die Haupt-Sammelstation gefahren worden. Anschließend werden sie an hilfsbedürftige Kinder verteilt. Die Pakete wurden - so wie in den vergangenen Jahren - von Eltern, Kindern, Bekanntem und Mitarbeitern gepackt und im Kinderhaus abgeliefert. "Dieses Jahr sind wieder über 40 Pakete bei uns zusammen gekommen", heißt es dazu in der Pressemitteilung.