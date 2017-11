Vermischtes Konnersreuth

28.11.2017

8

0 28.11.2017

Die Reihe "Lebendiger Adventskalender" in Konnersreuth erweist sich als Dauerbrenner: Zum siebten Mal laden die Initiatoren heuer dazu ein. Die Bürger können sich nicht nur auf das große Fest einstimmen lassen, sondern gleichzeitig auch noch etwas Gutes tun.

Getränk und Plausch

Nicht gleich abbauen

Von Freitag, 1. Dezember, bis zum Heiligen Abend am 24. Dezember steht täglich ein anderes Adventsfenster im Mittelpunkt. Keine Aktionen vorgesehen sind am 5. Dezember wegen der abendlichen Nikolaus-Hausbesuche sowie am 21. Dezember wegen der Weihnachtsfeier der Grundschule. Auftakt ist am 1. Dezember um 18 Uhr an der Kalvarienberg-Kapelle. Die beiden Initiatorinnen und Organisatorinnen Sigrid Schwan und Sabine Andritzky-Ulrich freuen sich auf eine besinnliche Zeit mit vielen abwechslungsreichen Zusammenkünften vor den einzelnen Fenstern. Sie betonen: "Das Original des ,Lebendigen Adventskalenders' ist in Konnersreuth zu Hause." Die Reihe soll dazu beitragen, dass die Menschen die Adventszeit bewusster erleben.Alle Teilnehmer schmücken ein Fenster ihres Anwesens auf adventliche Weise. Den Auftakt der Zusammentreffen bildet jeweils ein kurzer besinnlicher Teil. Jedem bleibt es selbst überlassen, wie er diesen gestaltet. Im Anschluss laden die Adventsfenster-Besitzer die Gäste noch zu einem warmen Getränk und einem Plausch ein. Die Gäste werden um Spenden gebeten, der Reinerlös am Ende der Aktion ist für einen guten Zweck bestimmt.Neben zahlreichen Familien beteiligen sich heuer auch Vereine und die Schulen mit geschmückten Fenstern an der Aktion. Die Grundschule ist am 4. Dezember dabei - allerdings schon um 7.45 Uhr - und die Spätberufenenschule Fockenfeld am 13. Dezember um 18 Uhr. Beendet wird die Aktion am Heiligen Abend um 16 Uhr mit der Kinderchristmette in der Pfarrkirche St. Laurentius.Die Organisatorinnen bitten darum, die Adventsfenster nicht gleich abzubauen, sondern bis zum Dreikönigstag geschmückt zu lassen. Über die Weihnachtsfeiertage können die Bürger dann bei einem Spaziergang durch den Ort alle Adventsfenster noch einmal besichtigen.