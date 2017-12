Vermischtes Konnersreuth

20.12.2017

Amberg ist das nächste Ziel. Kommendes Jahr werden weitere Filialen in Raigering und Hirschau eröffnet. Geschäftsführer Patrick Kutzer und auch Seniorchef Robert Kutzer freuen sich über die Entwicklung.

Am Freitag waren die Führungskräfte des Backhauses zu einem Jahresabschluss mit Ehrungen langjähriger Mitarbeiter in den "Forsterhof" eingeladen. Kutzer gab bekannt, dass am Pfingstsonntag kommenden Jahres, am 20. Mai, die Belegschaft zu einem Betriebsfest nach Konnersreuth eingeladen ist.Backhaus-Geschäftsführer Patrick Kutzer betonte, dass das Unternehmen aktuell 54 Filialen in Oberfranken und der Oberpfalz beliefert. Über 500 Mitarbeiter gehören zum Unternehmen. Die jüngste Tochter wurde in Neualbenreuth mit der Übernahme der Bäckerei Stähli eröffnet, im kommenden Jahr soll eine weitere Filiale in Erbendorf dazukommen."Wir arbeiten partnerschaftlich und freundschaftlich zusammen", sagte Kutzer und dankte seinen Führungskräften für die Loyalität zur Unternehmensleitung. Seniorchef Robert Kutzer ließ es sich nicht nehmen, ein paar Worte des Dankes zu seinen Führungskräften zu sagen. An die Jubilare gewandt sagte er: "Ihr haltet das Backhaus Kutzer und unser Unternehmen hoch. Wir haben auch heuer wieder ein zweistelliges Wachstum zu verzeichnen, dafür danke ich euch." Abschließend erinnerte Kutzer an seine in diesem Jahr verstorbene Mutter. Seniorchefin Olga Kutzer habe das Backhaus entscheidend mit aufgebaut, ehe Robert Kutzer 1981 die Verantwortung für das Unternehmen übernahm. Zum Gedenken erhoben sich alle Mitarbeiter von ihren Plätzen. Danach wurden treue Mitarbeiter geehrt. Zehn Jahre dabei sind Kamila Verna, Sarka Burdova, Gaby Voutka, Julia Einicke, Milena Neumanova, Beate Kostian, Pavel Michalco, Sebastian Hauser, Markus Fischer, Peter Kamm und Oliver Gärtner. Zwanzig Jahre dabei sind Milan Veres, Jan Veres, Brigitte Fröhlich, Angela Sölch, Stefan Scharnagl und Ramona Freiersleben.