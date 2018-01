Vermischtes Konnersreuth

Die für das Jahr 2021 angekündigte Schließung der Spätberufenenschule Fockenfeld löste in Konnersreuth großes Bedauern aus. Das Thema beschäftigte am Mittwochabend auch den Marktgemeinderat.

"Eine Hiobsbotschaft gleich zu Jahresbeginn, und das ausgerechnet zum Start in unser Jubiläumsjahr", sagte Bürgermeister Max Bindl am Ende des öffentlichen Teils. "Noch bei unserem Neujahrsempfang war darüber kein Wort verloren worden", betonte er auf Nachfrage des Gremiums. Bindl, der auch Vorsitzender des Freundes- und Förderkreises der Spätberufenenschule ist, habe erst am Montagnachmittag nach einem Anruf aus Fockenfeld von der Schließung erfahren. Der Bürgermeister wiederholte die offizielle Verlautbarung des Ordens, wonach die Schließung von Schule und Seminar bis spätestens 2021 vollzogen werde. "Ich finde es sehr schade, dass die 1955 eröffnete Einrichtung jetzt geschlossen wird. Sie ist Bayerns kleinstes Gymnasium", so Bindl weiter. Der Bürgermeister erinnerte daran, dass der Freundes- und Förderkreis seit seiner Gründung im Jahr 1987 die Schule massiv unterstützt habe. Rund 500 000 Euro habe man für gesammelt. Er sei sich aber auch darüber im Klaren, so Bindl, dass sich die Schullandschaft verändert habe. Mehr als 20 Millionen Euro an Sanierungskosten seien für den Orden nicht zu stemmen.Max Bindl verwies darauf, dass nun Arbeitsgruppen eingesetzt werden, die über die Zukunft der Gebäude und der landwirtschaftlichen Flächen zu beraten haben. Bindl machte deutlich, dass auch er gerne diesen Gremien angehören würde. Vorgespräche habe es dazu bisher nicht gegeben. Bei der Suche nach einer Nachfolgenutzung der Gebäude sah Bindl den Orden, die Kirche und die Politik gleichermaßen gefordert. "Das Schöne dabei ist zumindest, dass wir jetzt noch drei Jahre Zeit haben." Positiv bewertete der Bürgermeister, dass der Orden vor Ort präsent bleiben wolle.Andreas Malzer (CSU) wollte wissen, wer eigentlich Eigentümer der Gebäude und der landwirtschaftlichen Flächen ist. Bürgermeister Bindl erwiderte, dass dies der Orden sei. Laut Edgar Wenisch (SPD) habe sich die Schließung schon abgezeichnet. "Letztendlich war es wohl eine betriebswirtschaftliche Entscheidung des Ordens." Mehr als bemerkenswert fand Wenisch, dass der Bürgermeister und Vorsitzende des Freundes- und Förderkreises erst am Tag der Presseveröffentlichung von der Schließung erfahren habe.Wenisch fragte, ob die Entscheidung des Ordens endgültig sei oder doch noch eine andere Entwicklung denkbar sei. Max Bindl machte deutlich, dass er auch nicht mehr wisse, als er in den Medien gelesen habe. "Dann geht es jetzt um die Nachfolgenutzung", sagte Wenisch. Die Fraktion der Freien Wähler gab keine Stellungnahme ab.