03.04.2018

Konnersreuth/Mitterteich. Zwölf Mal haben Einbrecher zwischen Gründonnerstag und Karsamstag in Konnersreuth und Mitterteich zugeschlagen. Dabei drangen sie in Firmen und Büros ein. Wie das Polizeipräsidium Oberpfalz mitteilte, haben die unbekannten Täter neben Werkzeugen und Bargeld auch zwei Autos gestohlen. Die Ermittlungen hat die Kriminalpolizei in Weiden übernommen.

Offenbar waren in beiden Orten dieselben Täter unterwegs. "Es sprechen einige Anhaltspunkte dafür, aber mit Sicherheit kann man es noch nicht sagen", erklärte Markus Damm, Pressesprecher am Polizeipräsidium, auf NT-Nachfrage. Die zwei geklauten Autos wurden am Freitagmittag beziehungsweise Samstagnachmittag bei Mähring gefunden. "An der gleichen Stelle standen die Fahrzeuge aber nicht", informierte der Polizeioberkommissar.In Konnersreuth trieben die Täter in der Nacht zum Freitag ihr Unwesen. Im Bereich des Silberhüttenwegs und der Industriestraße gelang den Einbrechern unter Anwendung massiver Gewalt sechs Mal der Zutritt in Büros und Firmen. In einem weiteren Fall wurden die Täter laut Polizeibericht durch einen Zeugen gestört und mussten unverrichteter Dinge abziehen. Sie hatten es auf Werkzeuge, Schmuck, Bargeld und wie erwähnt ein Auto abgesehen. Durch die Einbrüche entstand ein Diebstahlschaden im mittleren fünfstelligen Bereich. Der verursachte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro.In Mitterteich waren die Täter in der Nacht zum Samstag unterwegs. Dort schlugen sie fünf Mal zu. Sowohl in der Leonberger Straße als auch in der Mühlenstraße drangen die Unbekannten ebenfalls gewaltsam in Firmen und Büros ein. Auch dort nahmen sie neben dem Auto Elektrogeräte, Werkzeuge und Bargeld mit. Der Beuteschaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf mehrere Tausend Euro. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, Telefonnummer 0961/401-291.