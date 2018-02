Initiaktiv-Kreis informiert sich im Backhaus Kutzer

Wirtschaft Konnersreuth

Tirschenreuth/Konnersreuth. Für das Jahr 2018 hat sich der Initiaktiv-Kreis Tirschenreuth das Motto "bewusst selbstbewusst" gegeben. Passend zum Jahresthema hat sich der Verein für Regionalentwicklung ein traditionsreiches und durchaus selbstbewusstes Unternehmen in der Region für einen Informationsbesuch ausgesucht: das Backhaus Kutzer. Begrüßt wurde die etwa dreißigköpfige Delegation des Initiaktiv-Kreises Tirschenreuth von Seniorchef Robert und Juniorchef Patrick Kutzer. Nach ein paar Worten zur fast 300-jährigen Geschichte der Familie und Bäckerei Kutzer in Konnersreuth freuten sich alle auf den Rundgang durch den Betrieb. Die Besucher bekamen interessante Einblicke in alle Bereiche des Backhauses Kutzer, angefangen von den Grundprodukten bis hin zur fertigen Ware und deren Versand. Die vielen Nachfragen zeigten, wie groß das Interesse am Unternehmen war. Die kurzweilige Führung endete erst nach zwei Stunden. Im Anschluss ging es im gemütlichen Teil noch zum "Kouh-Lenzen" in Konnersreuth, wo die Gruppe sich über die Eindrücke austauschte. Bild: exb