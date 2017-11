Wenn der Hahn dreimal kräht, hat selbst der Schirmherr Pause. Das Tier heißt Zwerg-Welsumer, der Schirmherr Richard Gaßner. Der musste innehalten, weil das gekrönte Federvieh war ein Störenfried. Die Ehrengäste trugen's mit Humor zur Eröffnung der 10. Schau des Geflügelzuchtvereins 1880 in der vereinseigenen Halle in Lengenfeld.

Lohnende Entscheidung

"Geflügel-Examen"

Kümmersbruck. November ist die Zuchtsaison gewöhnlich vorbei, die Züchter präsentieren ihre Erfolge, auch bei den Geflügelfreunden ist das so. Vorsitzender Josef Schlegl hatte zur Schau geladen, 15 Aussteller und vier Mitglieder aus der Jugendgruppe hatten das Beste aus intensiver Zucht aufgeboten, was sich den Preisrichtern Reinhard Laschimke (Schnabelwaid), Robert Finkenauer (Cadolzburg) und Ludwig Göhringer (Sparneck) in der Regel mit Stolz geschwellter Brust päsentierte.Jung- und Altzüchter boten schwarze Seidenhühner, Zwerg-Cochin, Bayerische Kröpfer, Steigerkröpfer, Libanon und Luchstauben, Zwergwachteln, Modena-Schietti - und wie sie alle heißen mögen, auf. Allesamt prämierte (Geflügel-) Häupter, die auch das Haupt ihres Züchters stolz dreinblicken ließen. Da gab es Landesverbands- und Bezirksverbandsprämien, Ehrenpreise, ein Vilstaler Band zu gewinnen, Benotungen zwischen Vorzüglich und Gut zu erhalten, kurzum: Es war eine imponierende Leistungsschau. Und verbunden mit ganzjähriger Arbeit, wie Schlegl zur Begrüßung sagte.Vieles gebe es um die Geflügelzucht zu wissen und zu tun, heuer habe es keine Absage wegen Vogelgrippe gegeben, erneut habe sich die Investition des Vereins in eine eigene Halle 2010 als gute Entscheidung erwiesen: ein Stammsitz für die Geflügelzucht sozusagen. Altbürgermeister Richard Gaßner ist Ehrenmitglied, seinerzeit maßgeblich beteiligt, dass das Gebäude zustande kam: "Der Verein hat aus überschaubaren Möglichkeiten viel gemacht", lobte er Züchter und Ausstellung. Kümmersbruck, Amberg und Umgebung heißt der Vereinsname, deshalb war Ambergs Bürgermeister Martin Preuß zur Eröffnung dabei. Er schwärmte vom "beeindruckenden und schönen Hobby", dem die Geflügelzüchter frönen. Landtagsabgeordneter Reinhold Strobl sah in der Arbeit der Geflügelzuchtvereine ein "Kulturgut, das es zu erhalten gilt". Dessen Kollege Harald Schwartz zollte "Respekt und Anerkennung für ganzjährige Arbeit".Zweite Bürgermeisterin Birgit Singer-Grimm wünschte, dass die Arbeit der Geflügelzüchter noch mehr wertgeschätzt werde in der Bevölkerung. SPD-Fraktionssprecher Manfred Moser beendete den Reigen der Grußworte mit einem Rückblick auf den Vereinsnamen: "1880 bei der Gründung, da hatte ein Geflügelzuchtverein noch einen ganz anderen Sinn."Nach strenger Prüfung haben das "Geflügel-Examen" am besten folgende Preisträger bei den Tauben durchlaufen: 1. Vereinsmeister Johann Scherer (476 Punkte) mit Modena Schietti-dunkel-bronzeschildig-gescheckt, 2. Josef Pirzer (475) mit Kingtaube weiß.Vereinsmeister bei der Jugend Hühner wurden Simon Bladeck (461) mit Zwerg-Welsumer rost-rebhuhnfarbig sowie bei der Jugend Tauben Bastian Hammer (461) mit Modena Schietti rotfahl.