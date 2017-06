Alles, was man über die Vils wissen muss

Amberg-Sulzbach. Die Oberpfälzer Vils ist für Kanufahrer noch ein Geheimtipp. Über weite Strecken sehr naturnah, schlängelt sich der Fluss von der Quelle in Kleinschönbrunn bis zur Mündung in Kallmünz. Für Landrat Richard Reisinger hat der Kanutourismus in der Region ein großes Potenzial: Dies wolle man gezielt fördern, betonte er bei der Vorstellung des gerade erschienenen Vils-Kanuführers. Dieser bietet neben Karten wichtige Hinweise zum Befahren des Flusses und listet Kanuverleihstationen auf. Die Broschüre kann kostenlos bestellt werden (tourist@ambergsulzbach.de oder www.amberg-sulzbacher-land.de). Bedürfnisse von Bootswanderern und Besonderheiten des Kanutourismus erläuterte Matthias Götz, Inhaber des Kanuverleihs Hahnbach. Er wünscht sich bessere Möglichkeiten zum Ein- und Aussteigen und eine einheitliche, vom Wasser aus gut lesbare Beschilderung entlang der Vils.