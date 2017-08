Am Wochenende findet die europäische Fledermausnacht statt

Sie sind die wahren Herrscher der Nacht: die Handflügler, so ihre Übersetzung aus dem Lateinischen, besser bekannt als Fledermäuse. Bereits zum 21. Mal lädt der LBV im Rahmen der europäischen Batnight an diesem Wochenende dazu ein, die Welt der Fledermäuse kennenzulernen.

Hufeisennase, Mausohr, Abendsegler, Braunes oder Graues Langohr - Fledermäuse haben nicht nur sonderbare Namen, sie sind ebenso faszinierende Lebewesen. Sie sehen mit ihren Ohren, fliegen mit ihren Händen und rasen mit bis zu 880 Herzschlägen pro Minute durch die Dunkelheit. Die LBV-Kreisgruppe Amberg-Sulzbach bietet folgende Veranstaltungen dazu an:von 20 bis 22 Uhr, Thema: Ausflug der Fledermäuse . Wir beobachten Fledermäuse, für Familien geeignet, Treffpunkt: Hauptstr. 32, evangelische Kirche Neukirchen. Kontakt: Gerhard Horn, Telefon 09663/596, Ge.Horn@t-online.de.von 19 bis 21 Uhr, Thema: Fledermauswanderung bei Vilseck . FFH-Gebiet "Vils", Beobachtung der Fledermäuse in der Vilsaue, Leitung: Rudolf Leitl, Treffpunkt: Pavillon in der Vilsaue in Vilseck. Kontakt: Bernhard Moos, Telefon 09154/94 66 84