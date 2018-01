Noch bis Sonntag präsentiert sich das Amberg-Sulzbacher Land auf der Urlaubsmesse CMT in Stuttgart. Das Interesse der Besucher sei enorm, schwärmt Tourismusreferent Hubert Zaremba: "Insbesondere der neue Flyer über den Fünf-Flüsse-Radweg geht weg wie warme Semmeln".

Wegen der gewaltigen Nachfrage habe er in der Tourist-Info sogar Nachschub anfordern müssen. Auch das Thema Camping stehe bei den Messebesuchern hoch im Kurs.Jedes Jahr ist die CMT in Stuttgart ein wichtiger Baustein für den Landkreis-Tourismus. Die Gäste aus dem Großraum Stuttgart schätzen am Amberg-Sulzbacher Land vor allem die intakte Natur, die Wander- und Radfahrmöglichkeiten, Schmankerln wie das Juradistellamm oder die Lauterachforelle sowie das faire Preis-Leistungsverhältnis.Auf der Messe ist auch der neue Flyer über den Fünf-Flüsse-Radweg vorgestellt worden: eine große Karte sowie viele weitere Informationen zu Rad-Reparaturwerkstätten, Parkmöglichkeiten, E-Bike-Ladestationen oder Radreiseveranstaltern. "Abwechslungsreicher kann ein Radweg nicht sein", schwärmt Landrat Richard Reisinger von der rund 300 Kilometer langen Rundtour als "Erlebnis für die ganze Familie". Außergewöhnliche Natur- und Kulturschätze machten die Strecke "zu einem der schönsten und vielseitigsten Radfernwege in Deutschland", ergänzte Zaremba.In den vergangenen drei Wochen erhielten die Touristiker dazu bereits rund 800 Anfragen; den Faltplan gibt es kostenlos: www.fuenf-fluesse-radweg.info