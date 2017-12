Amberg-Sulzbach. "Das verrückte Labyrinth", "Mogel-Motte" oder "Ice Cool" statt Mathe, Deutsch oder Sport-Unterricht gab es in einigen Grund- und Mittelschulen im Landkreis: Die alljährlichen Brettspieltage des Kreisjugendrings (KJR) standen auf dem Stundenplan.

Spaß zum Ausleihen Viele Eltern kennen das Problem: Ein vermeintlich "tolles" Spiel kommt bei den Kindern gar nicht so gut an, weil die Mitspieler fehlen oder ein Strategiespiel gerade nicht die Interessen widerspiegelt. Da kommt das Angebot des KJR vor Weihnachten gerade zum richtigen Zeitpunkt, betonen seine Verantwortlichen: "Einfach mal ausprobieren und dabei feststellen, dass es doch ein Unterschied ist, ob der Spielpartner das Handy, der Computer, oder doch der Freund ist." Gemeinsam spielen, denken und knobeln, im Team arbeiten, gewinnen wollen und verlieren können - all das boten die Brettspieltage. Beim KJR kann man Brettspiele für daheim kostenlos ausleihen. Das biete Kindern den Reiz, öfter mal etwas Neues auszuprobieren, ohne dass dazu gleich der Geldbeutel geöffnet werden muss, teilt der KJR mit. (exb)

Das ehrenamtliche Team um Florian Schmidt, Luca und Yannis Hajek und Kreisjugendringvorsitzender Lukas Stollner stellten dabei eine gut sortierte Auswahl an Spielen, die ihre Schützlinge teilweise noch nicht kannten.Neben Geschicklichkeit, Strategie oder einfach nur Glück ging es vor allem darum, die Freude am Spielen zu wecken, heißt es in einer Presseinfo des KJR: "Gemeinsames Spielen fördert nicht nur die Gemeinschaft der einzelnen Klassen, durch eine gemeinsame Spielaktion mit kooperativen Elementen werden soziale Fähigkeiten erweitert und das Miteinander gestärkt." Diesen Mehrwert für ihre Schüler schätzten die Schulen sehr, so die Erfahrung der verantwortlichen. Das Interesse sei so groß gewesen, dass auch diesmal zum Bedauern des KJR einige Anfragen von Schulen nicht berücksichtigt werden konnten.Über 500 Schüler an der Krötensee-Mittelschule und der Jahnschule in Sulzbach-Rosenberg, an der Grundschule Rieden, der Mittelschule Kümmersbruck, der Dr.-Heinrich- Strohmer-Grundschule und der Mittelschule in Auerbach konnte das KJR-Team begeistern.Der Vorstand um Cornelia Bäuml hat deswegen bereits die Brettspieltage für 2018 fest im Jahresprogramm eingeplant.