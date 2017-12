Amberg-Sulzbach/Schwandorf. Auf eine gute Saison blickte der Reiseschlag Naabtal zurück. Die Mitglieder trafen sich zur Siegerehrung im Gasthaus Riecherspund in Schwandorf, um die Brieftaubenzüchter für die besten erzielten Leistungen einer insgesamt erfolgreich verlaufenen Flugsaison zu ehren. Vorsitzender Max Rogginger stufte das Reisejahr auch als einen Lichtblick ein, und meinte, mit Zuversicht in die nahe Zukunft blicken zu können, wenn dieses Leistungsniveau gehalten werden könne. Die Erfolge waren gut verteilt.

In der Reisevereinigung Naabtal konnte laut Rogginger ein Höchstmaß an Spitzenpreisen errungen werden. Bei der Alttierreise wurden 1684 Tauben geschickt, 570 Preise haben sie errungen. Im Jungflug waren 530 Vögel unterwegs, sie erzielten 157 Preise. In der Gruppe konnten bei 14 Altflügen und vier Jungflügen eine Reihe an vorderen Plätzen errungen werden. Die Schlaggemeinschaft Wild (Breitenbrunn) errang zwei erste Preise, ebenso Katrin Kraus (Alberndorf) und Johann Haas (Rieden). Im Jungflug wurden von Roland und Paul Schreiner und Katrin Kraus erste Preise errungen.Rogginger konnte auch eine Reihe von Ehrenpreisen überreichen. Für die Saison 2018 wünschte er allen ein "Gut Flug".