Aschach. Einen technischen Halt mit Kaffeepause legten Teilnehmer des Classic Car Team Franken (CCTF) bei einer Ausfahrt in die Oberpfalz in Aschach ein. Das CCTF wurde 1993 von Liebhabern klassischer amerikanischer Automobile als Interessengemeinschaft gegründet und hat inwzwischen 108 Mitglieder mit rund 280 US-Oldtimern. 23 Fahrzeugliebhaber folgten der Route ihres Präsidenten Wilfried Krautz, einen Rundkurs von etwa 160 Kilometern, mit ihren schwerpunktmäßig aus den 1950er- und 60er-Jahren stammenden Autos. Die boten beim Zwischenstopp in Aschach einen nicht alltäglichen Anblick auf den beiden Parkplätzen des Bienenhofs. Zu sehen sind die junggebliebenen Oldies auch auf der Retro Classics Bavaria Messe von Freitag bis Sonntag, 8. bis 10. Dezember, in Nürnberg. Bild: sche