Schon zweimal haben Nachwuchs-Blasmusiker in Kreiskonzerten ihr Können öffentlich unter Beweis gestellt. Beim dritten Mal in Hirschau wird alles ganz anders.

Nur noch drei

Dozenten vom NBMB

Amberg-Sulzbach. (u) Das Leistungsvermögen der Jugendorchester der im Nordbayerischen Musikbund (NBMB) organisierten Blaskapellen kann sich im Kreisverband sehen lassen. Belege dafür lieferten die Nachwuchs-Kreiskonzerte 2013 in Gebenbach und 2015 in Ursensollen. Im Oktober 2017 soll diese Konzertreihe in Hirschau fortgesetzt werden, allerdings mit einem neuen Konzept.Wie es aussehen soll, erörterte NBMB-Kreisvorsitzender Werner Stein im Gasthof Weich in Hirschau mit Vertretern der Musikvereine, die die Veranstaltung am 28. Oktober im Josefshaus bestreiten werden. Die Werkvolk-Kapelle Schlicht war mit ihrer stellvertretenden Vorsitzenden Anja Bauer und Dirigentin Sabine Kredler vertreten, die Blasmusik Gebenbach mit dem Vorsitzenden Simon Lösch und der gastgebende Hirschauer Musikzug mit seinem Vorstand Maximilian Stein. Außerdem nahm Kreisdirigent Gerhard Böller an der Beratung teil.Wirkten bei den beiden vorherigen Konzerten jeweils vier Nachwuchsgruppen mit, werden es heuer nur drei Jugendorchester sein. Geschuldet ist diese Reduzierung dem neuen Konzertkonzept. Die Veranstaltung soll als sogenanntes "Jungbläser-Coaching" stattfinden. Laut Stein bedeutet das, dass die Nachwuchsgruppen nach einem Probentag für ein Abschlusskonzert zu einem großen Orchester zusammengefasst werden.Für die Instrumental-Proben stehen vereinsfremde Dozenten des NBMB zur Verfügung. Während der Arbeitsphasen soll in Registerunterrichten und in Gesamtproben neue Literatur erarbeitet werden. Neben dem Schwerpunkt musikalische Fortbildung sind auch außermusikalische Aktivitäten vorgesehen, die das gegenseitige Kennenlernen der Jugendlichen erleichtern sollen.Beim ersten Mal, so die übereinstimmende Meinung, soll es bei einem Probennachmittag bleiben. Bis zum abendlichen Konzert um 19 Uhr erarbeiten die drei Jugendorchester mehrere gemeinsame Stücke. Eingangs präsentieren sich die jeweiligen Gruppen noch separat mit Stücken aus ihrem Repertoire, um abschließend ihre Gemeinschaftsproduktion darzubieten.