Amberg-Sulzbach. Rund 40 Wanderer und zwei Hunde spazierten am bundesweiten Tag des Wanderns von Haag nach Heinzhof. Eingeladen dazu hatte der Oberpfälzer Waldverein/ Zweigverein Amberg in Kooperation mit dem Naturpark Hirschwald und dem Ursensollener Heimatpfleger Josef Schmaußer. Während Geschäftsführerin Isabel Lautenschlager Einblick in den Naturpark gab, wandte sich Josef Schmaußer gleich am Ortsrand von Haag dem immer wiederkehrenden Thema dieser Wanderung zu: den verschiedenen Wegen, historischen und heutigen, im Naturpark, verwoben mit der reichhaltigen Geschichte der Juraregion.

Während man heute nahezu nur in der Freizeit wandert, war die Bewegung zu Fuß früher für viele Menschen die (fast) ausschließliche Art der Fortbewegung, auch im Beruf. Haag lag an der 1903 eröffneten Bahnstrecke Amberg-Lauterhofen. Die schon in den 1970er-Jahren aufgelöste Trasse ist heute teilweise ein Radweg.Einen viel älteren Pfad kreuzte die Gruppe mit dem Totenweg von Haag nach Hohenkemnath: Die Toten von Köfering (bis September 1856 Teil der Pfarrei Hohenkemnath) wurden früher in ihren Särgen, die auf Strohwischerln standen, mit Pferdefuhrwerken zum Friedhof nach Hohenkemnath gebracht. Auf dem Rückweg wurde das Stroh, das den Sarg vor den Unebenheiten des Weges schützen sollte, an einem Marterl pietätvoll verbrannt. Zurück in der modernen Welt unterquerte die Gruppe die Autobahn A6, die größtenteils alten Ost-West-Handelsverbindungen, der Hohen Straße, folgt. Weiter ging es auf dem Bistumer Steig, einem bereits vor 3000 Jahren genutztem Handelsweg aus der Gegend um Eger nach Manching, Richtung Erlheim. An der Felsengruppe Dürrer Wirt vorbei (natürlich durfte die Sage vom betrügerischen Wirt mit dem legendären Spruch "Hundert Daumen sind auch eine Mass" nicht fehlen) wanderte die Gruppe zum Erlheimer Straßl, einer alten Verbindung zwischen Erlheim, Köfering und Amberg über die Trockentäler.Unterwegs wurden Grenzsteine und Marterl erklärt. Weiter führte die Tour nach Bittenbrunn und zur Fehlnerkapelle auf der Hohen Wart, mit einem Fernblick bis zum Fichtelgebirge und zum Bayerischen Wald. Kein Wunder, dass dieser Punkt, wo sich die Hohe Straße mit dem Bistumer Steig kreuzte, einst Aussichts- oder Wachtpunkt war. Die Quelle der Biota (in Bittenbrunn) lieferte das lebensnotwendige Wasser auf der Alb.Isabel Lautenschlager berichtete, das heutige Waldbild mit rund 80 Prozent Nadelholz sei auf die Menschen zurückzuführen: Die Eisenindustrie mit ihrem Energiehunger habe den ursprünglich von Buchen dominierten Wald heruntergewirtschaftet und durch schneller wachsende Kiefern und Fichten ersetzt. Heute, in Zeiten des Klimawandels, gingen die Bemühungen der Waldbesitzer wieder hin zum widerstandsfähigeren Mischwald. In Heinzhof kehrte die Gruppe in der Waldschänke ein.