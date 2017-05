Gerade blüht er wieder: Der Frauenschuh ist eine der schönsten Orchideen, die in der Region wachsen. Regen und Wärme treibt die Pflanze zu ihrer prächtigen Blüte. Zahlreiche Orchideenwanderungen der Gartenbauvereine, vor allem ins Birgland und in den Oberpfälzer Jura an der Landkreisgrenze Amberg-Neumarkt, zeugen von der Liebe zu diesen wilden Schönheiten.

Selten findet man auch eine Abart des Frauenschuhs, der normalerweise dunkelgelb und lila ist - den sogenannten Goldschuh. Seine Blüte ist rein gelb, Farbnuancen reichen von zitronen- bis blassgelb. Auch im Kastler und Lauterhofener Umfeld kommt diese seltene Laune der Natur vor. Im Sulzbacher Land findet man sogar eine weitere seltene Art, den Weißschuh, mit seinen rein weißen Blüten. Der Frauenschuh gedeiht nicht einfach so im Wald, er braucht ideale Bedingungen - etwas schattig und nicht zu trocken. Dann blühen die Hybriden rund vier Wochen lang.Der Frauenschuh steht unter strengstem Naturschutz und sollte in seiner natürlichen Umgebung wachsen und gedeihen. Nur dort kann er sich immer wieder vermehren und die Menschen alljährlich zum Ausgang des Frühjahrs erfreuen.Im Garten gezogene Arten sind meist kultivierte - oder trotz des Verbots ausgegrabene Pflanzen, die nur ein bis zwei Jahre blühen, weil dieser Standort nicht ihrer natürlichen Umgebung entspricht.