In der Landwirtschaft gehört die Ernte zum Jahreslauf, bei Nutzpflanzen oder in der Tierhaltung. Das ist bei den Imkern nicht anders - auch wenn hier die Nutztiere besonders klein sind. Die Honigernte ist für den Imkerverein Schmidmühlen eigentlich keine besonders aufregende Sache. Wenn nicht ein Fernseh-Team dabei gewesen wäre.

Tendenz steigend Das neue und durchwegs junge Schmidmühlener Imker-Team hat in den vergangenen Jahren einiges geleistet, um neue Mitglieder zu gewinnen. Neben dem Projekt "Imkern auf Probe" begann man auch mit dem Kinderimkern - in Sachen Jugendarbeit ein völlig neues Kapitel in der Vereinsgeschichte.



Die Bemühungen tragen Früchte, die Zahl der Mitglieder hat sich ständig erhöht. Von sieben im Jahr 2012 stieg sie auf 19 im Jahr 2013. Dieser Trend setzte sich in der Folge fort, so dass 2016 der Verein zur Mitte des Jahres auf 60 Mitglieder anwuchs. Derzeit sind es 62, mit weiter steigender Tendenz.



Zugleich erhöhte sich auch die Zahl der aktiven Imker - von 5 im Jahr 2012 auf 24 im vergangenen Jahr. gewachsen ist ebenfalls die Zahl der Bienenvölker, und zwar von 102 im Jahr 2016 Völkern auf 133 Bienenvölker in diesem Jahr. Auch hier gilt: Tendenz steigend.



Eine deutliche Verbesserung bringt auch der Vereinstadel, durch den die Imker wichtige Lagermöglichkeiten erhalten haben. Viele Arbeitsstunden haben die Mitglieder dafür eingebracht.

Wichtiges Haustier Neben dem Schwein und dem Rind ist die Biene das drittwichtigste Haustier des Menschen. Der Wert, den die Tierchen in Europa erwirtschaften, wird auf etwa 22 Milliarden Euro beziffert. Immer noch haben Bienen mit dem Bestäuben von Kulturpflanzen (vor allem Obstbaumbestände) eine entscheidende Funktion im Ökosystem. Und sie werden sie auch in Zukunft haben. Denn nichts kann auf diesem Gebiet die Biene ersetzen. (pop)

Schmidmühlen. Es war bereits der zweite Drehtag in Schmidmühlen. Er rundete eine Reportage des Bayerischen Fernsehens über die Aktion "Imkern auf Probe" ab. Am Sonntag, 18. Juni, soll der Beitrag in der Sendung "Aus Schwaben & Altbayern" (17.45 Uhr) gezeigt werden.Während beim ersten Drehtag der Fokus bei der Arbeit der Imker am Bienenstock lag, ging es am zweiten Tag um das Ausschleudern. Sechs Neu- und Jungimker konnten erstmals ihren Honig ernten, begleitet vom dreiköpfigen Kamerateam um Redakteurin Monika Sarre-Mock. Beim Ausschleudern wurde nach Aussage von Imkerchef Josef Fleischmann ein respektables Ergebnis erzielt: 80 Kilo Blütenhonig von vier Völkern. Wichtig sei aber nicht unbedingt die Menge, sondern vor allem die Qualität. Und diese sei hervorragen, mit einem Wassergehalt um die 17 Prozent. Bis 18 Prozent seien seitens des Bayerischen Imkerverbands in Ordnung, erklärteFleischmann. Die deutsche Honigverordnung toleriere sogar 20 Prozent.Somit ist dieser Schmidmühlener Honig quasi ewig haltbar. Allerdings kommt es auf die richtige Lagerung an: trocken (also nicht im Kühlschrank, da Honig "wasserziehend" ist), dunkel (Fensterbank ist also auch schlecht) sowie kühl und geruchsneutral (also nicht im Heizungskeller, den Honig nimmt schlechte Gerüche an). Bezüglich der Inhalte dürfte es sich bei diesem geernteten Honig hauptsächlich um Raps- und Löwenzahnanteile handeln, erklärte der Vorsitzende. Löwenzahn sei eine hervorragende Trachtquelle (Futterquelle). "Schade nur, dass dieser immer dem Rasenmäher zum Opfer fällt", bedauerte Fleischmann.Wenn der Raps verblüht ist, ist die Zeit des Überflusses langsam vorbei. Im Sommer bekommt man dann (ab etwa Mitte Juli) den typischen dunklen Honig mit großen Anteilen von Linde, Wald und sonstigen sogenannten Blatthonigen. Etwa fünf Stunden waren die Imker und das Fernsehteam im Einsatz. Dass der Schmidmühlener Verein für diese Reportage ausgewählt wurde, empfanden die Mitglieder als besondere Ehre. Auf ihn aufmerksam geworden war der Sender im Januar in Zusammenhang mit einer Ehrung im Bayerischen Landwirtschaftsministerium. Daraufhin meldet er sich in Schmidmühlen wegen einer Reportage über den Imkerverein, seine Mitgliederwerbung und die Betreuung der Neuzugänge.