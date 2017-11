Amberg-Sulzbach. Fünf Volleyball-Lehrermannschaften kämpften jetzt um den Konrad-Heiß-Pokal des BLLV-Kreisverbandes Sulzbach-Rosenberg. Im Spielmodus jeder gegen jeden wurde spannender und teilweise hochkarätiger Volleyballsport geboten. Von Anfang an kristallisierten sich die Mannschaften des GMG und der Schule Königstein als Favoriten heraus. Doch auch das HCA-Gymnasium Sulzbach sowie die Lehrermannschaft Amberg und die Volleyballer der Berufsschule Sulzbach kämpften erbittert um den Anschluss. Am Ende siegte das GMG durch das bessere Punkteverhältnis vor Königstein, dem HCA-Gymnasium, Lehrermannschaft Amberg sowie der Berufsschule Sulzbach. Beim anschließenden gemeinsamen Essen wurden der Siegerpokal von Karin Heiß und die Preise an die Mannschaften überreicht. Bild: exb