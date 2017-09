Aus Maria wurde Martin: Nicht nur den Patron hat die Pfaffenhofener Kirche gewechselt. Auch im Baustil wartet sie mit einem interessanten Mix auf: Das erfuhren die Teilnehmer der Reihe Kirche und Wirtshaus mit Pfiff.

Zu wenig Platz für den Tod

Der Schweppermann

Nächstes Ziel: Königstein

Pfaffenhofen. Es war die 75. Veranstaltung der beliebten Reihe, diesmal in Pfaffenhofen bei Kastl. Ziel waren die Kirche St. Martin mit dem seltenen Karner und gleich nebenan das Gasthaus Schweppermann. Die Reihe Kirche und Wirtshaus mit Pfiff gibt es seit 2002. Sie geht auf eine Initiative des Stadtheimatpflegers von Regensburg zurück. Träger dieser Veranstaltung im Raum Amberg-Sulzbach ist die Kulturwerkstatt Sulzbach-Rosenberg mit der Katholischen Erwachsenenbildung und dem Evangelischen Bildungswerk.Rund 80 Interessierte scharten sich in Pfaffenhofen um Kreisheimatpfleger Dieter Dörner. Kurz vor einem Gewitter erfuhren sie in der Kirche St. Martin vom Kastler Ortsheimatpfleger Hermann Römer die Geschichte des Gotteshauses, die bis ins Jahr 1060 zurückreicht. Pfaffenhofen war seit 1100 Mutterkirche von Kastl und Umgebung - 25 Ortschaften von Ammerthal bis Deinschwang.Um 1300 wurde Pfaffenhofen dann dem Kloster Kastl zugeschlagen, blieb aber weiterhin eine eigene Pfarrei. Die Kirche war ursprünglich eine Marienkirche, mit dem Namen Maria Himmelfahrt. 1960 wurde sie dann aber dem heiligen Martin geweiht. Den gotischen Altar schmückt deshalb ein Bild, das St. Martin bei der Mantelteilung zeigt.Ursprünglich war die Kirche im romanischen Stil erbaut. Im Lauf der Jahrhunderte kamen aber Elemente der Gotik und des Barock dazu. Eine Besonderheit ist das Gebeinhaus, der Karner. Dieser soll bereits im 13. Jahrhundert errichtet worden sein, ebenfalls im romanischen Stil. Bei der Besichtigung des Karners waren an dessen Stuckdecke noch Reste der romanischen Malerei zu sehen. Nötig wurde dieses Gebeinhaus, weil Pfaffenhofen ein großes Einzugsgebiet als Pfarrei hatte: Die Gräber um die Kirche reichten nicht aus, um die Toten zu bestatten. Man behalf sich damit, dass man die Gebeine der früher Verstorbenen wieder ausgrub und sie im Karner in Stellagen lagerte. So schaffte man in den Gräbern wieder Platz für gerade Verstorbene.Dieter Dörner erzählte seinen Zuhörern vom tapferen Feldhauptmann Seyfried Schweppermann. Dieser soll als Heerführer Kaiser Ludwig des Bayern gedient und in verschiedenen Ritterschlachten im 14. Jahrhundert große militärische Erfolg gehabt haben. Die Schweppermannsburg in Pfaffenhofen wurde zwar nicht von ihm, aber von seinen Söhnen Hartung und Heinrich bewohnt.Deshalb trägt das Gasthaus in unmittelbarer Nähe auch den Namen Schweppermann. Dorthin ging's dann zum Pfiff. In der Wirtsstube ziert ein schmiedeeiserner Schweppermann die Wand, den der Kastler "Schmie" Sepp Mosner gefertigt hat. Bei einer Brotzeit, bei Kaffee und Kuchen ging man auf die Geschichte des Gasthauses ein. In seiner alten Form direkt neben der Kirche gab es das bereits in späten Mittelalter.Der Urahn des jetzigen Wirts Paul Gehr heiratete um 1850 in die Wirtschaft ein und betrieb diese mit eigener Brauerei. "Da Paule", wie ihn die Leute nennen, übernahm 1976 das Lokal und baute 1997 daneben an der Straße das heutige Gasthaus zum Schweppermann. Er betreibt es mit seiner Frau Bärbel und mit seinem Sohn Johannes, der Metzger gelernt hat, als Speiselokal mit Zimmervermietung.Nächstes Ziel von Kirche und Wirtshaus mit Pfiff ist Königstein: Am Sonntag, 8. Oktober, werden dort ab 16 Uhr das Simultaneum und der Gasthof Post vorgestellt.