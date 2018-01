Amberg-Sulzbach. Wie ist der Weg? Holprig, steinig und schwer? Oder eher sanft und gut zu bewältigen? Und welches Material könnte für welche Lebensphase stehen? Antworten auf Fragen wie diese bietet das mobile Erfahrungsfeld der Sinne. Die Einrichtung, die ursprünglich aus der Suchtprävention kommt, legt im Frühjahr erneut eine Landratsamts-Woche ein.

Für die Öffentlichkeit zugänglich ist das Erfahrungsfeld am Sonntag, 4. März, von 13 bis 18 Uhr. Interessierte können an diesem Tag die einzelnen Stationen ausprobieren und sich auf sie einlassen. Von Montag, 5., bis Freitag, 9. März, können sich dann Gruppen für Führungen durch das Erfahrungsfeld der Sinne anmelden. Neben Kindergartengruppen und Schulklassen (Grund-, Mittel- und Realschulen) sind bei Koordinatorin Regina Demleitner vom Gesundheitsamt auch Vereine, Verbände und Seniorengruppen willkommen.Terminvereinbarungen für Führungen sind bei Regina Demleitner (Montag bis Mittwoch jeweils von 8 bis 12 Uhr unter 09621/39-466 oder per E-Mail an info@erfahrungsfeld-as.de) möglich. Bei bis zu 20 Leuten kostet eine Führung 40 Euro. Ist die Gruppe größer, werden zwei Euro pro Person verlangt.