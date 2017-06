Sie kam auf die Bühne und schrie "Servus". Schon da flippten die etwas mehr als 300 Zumba-Fans völlig aus: Loretta Bates in Vilseck! Sie ist "das" Gesicht von Zumba. Der Fitness-Star aus den USA war um die halbe Welt geflogen, um in Vilseck mit seinen Choreographien auf der Bühne zu stehen.

Spaß und Schweiß für einen guten Zweck Ohne eine Schirmherrschaft wäre die Nutzung der Turnhalle nicht möglich gewesen. Der SV Sorghof hat nicht nur das ermöglicht, sondern auch 1100 Euro gespendet. Dazu gab es noch zahlreiche andere Sponsoren, die zum Erfolg der Veranstaltung beigetragen haben. Der Gesamterlös von 4150 Euro ging an die Deutsche Knochenmarkspenderdatei (DKMS) und soll dazu beitragen, dass sich hier mehr Menschen registrieren lassen. Denn eine Knochenmarkspende kann einem Menschen, der an Leukämie leidet, das Leben retten. (aja)

Vilseck. Ein Mega-Event für alle Fans des Fitness-Tanz-Trends: Die Zumba-Instruktoren (Trainerinnen) Elena Heldrich (Edelsfeld) und Sabine Melchner (Königstein) hatten diese spezielle Trainingseinheit, "Masterclass" genannt, organisiert."Ich habe einfach mal eine Mail an Loretta geschrieben, um ihr zu sagen, dass ich sie total toll finde und gerne mal mit ihr auf der Bühne stehen würde. Mit einer Antwort hatte ich kleines Zumba-Licht nicht wirklich gerechnet", verriet Elena Heldrich. Doch die Antwort kam - noch am gleichen Tag. Elena solle sich doch mal mit Lorettas Mann und Manager in Verbindung setzen, dann würde das schon klappen.So begannen die Planungen. Gemeinsam mit ihrer Zumba-Freundin Sabine Melchner stellte Elena Heldrich eine Masterclass in Vilseck auf die Beine, die zahlreiche Instruktoren, Jammer (Choreograph) und Fans anlockte. "We are one Zumba family and no one is better than someone else (Wir sind eine Zumba-Familie und keiner ist besser als der andere)": Mit diesen Worten begann Loretta Bates ihren Auftritt.Von der ersten Sekunde an verzauberte sie ihr Publikum und konnte so den ganzen Nachmittag in strahlende Gesichter blicken. Selten habe sie so viel Energie und gute Laune auf einer Zumba-Veranstaltung erlebt, gestand sie den Organisatorinnen am späten Abend. Loretta überzeugte mit ihren schwungvollen, einfachen und heißen Choreos, die sofort zum Mitmachen anregten.Dann waren die Organisatoren Elena und Sabine mit der Instruktorin Bianka Sierek an der Reihe. Auch sie schafften es, die Stimmung auf einem hohen Niveau zu halten. Loretta Bates nahm sich auch die Zeit, für Fotos mit den Teilnehmern zu posieren. Die drei Zumba-Jammer Roland Schmid, Yuliyan Vasilev und Anita Ledig, die mit ihren einfachen, aber raffinierten, teilweise auch lustigen Choreos regelmäßig alle Instruktoren versorgen, heizten den Teilnehmern ebenfalls ordentlich ein.Nach mehr als drei Stunden Spaß, Schweiß und Tanz endete diese Masterclass - und Loretta Bates konnte Bratwürste mit Sauerkraut in einem Wirtshaus testen: "It was so delicious", lautete ihr Urteil.