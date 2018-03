Amberg-Sulzbach. Das wäre doch auch eine Idee für die Region Amberg-Sulzbach, meint MdL Reinhold Strobl (SPD): Im Kreis Augsburg können Bürger neuerdings Mängel im Radwegenetz über eine App direkt ans Landratsamt melden.

Auf diesem Weg können sie auch Erfahrungen und Wünsche zu den Fahrradwegen äußern. "Diese Meldungen werden dann direkt an die zuständigen Mitarbeiter des Landkreises weitergeleitet und können ohne Umwege in das Radverkehrskonzept aufgenommen werden", erläutert Reinhold Strobl.Dieser kann sich vorstellen, "dass auch bei uns im Landkreis viele Radlfahrer eine solche App nutzen würden". Er sieht darin "eine Möglichkeit, ohne große Umwege Verbesserungen im Radwegenetz herbeizuführen". Strobl hat die App deshalb in einem Brief an Landrat Richard Reisinger auch für den Landkreis vorgeschlagen.