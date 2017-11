Amberg-Sulzbach. Seit einem Jahr gibt es den Verein Gambia-Hilfe Kaytola e.V. und voller Stolz, so heißt es in einer Pressemitteilung, blicken die 40 Mitglieder, die das Projekt und das Vorhaben "Krankenstation und Vorschule" unterstützen, auf das bisher Erreichte. Demnächst wird in Gambia mit den Baumaßnahmen begonnen. Dafür werden Steine gegossen. Zudem wird der Grundstein gelegt. Ebenso wird der Garten angelegt. Die Dorfbewohner mit dem Bürgermeister in Banyaka freuen sich demnach sehr, haben das große Grundstück vorbereitet und warten auf den Startschuss, den die Vorsitzende Inge Iberl feierlich geben wird.

Das Gründungsfest am 1. Juli war bisheriger Höhepunkt. Dabei gab es afrikanische Spezialitäten, zubereitet von Mitgliedern, sowie vieles mehr vom Schwarzen Kontinent. Dieses Fest wird es jährlich als afrikanische Nacht geben. Neue Mitglieder und Spenden sind erwünscht. Dazu präsentiert sich der Verein auf Märkten und Festen, demnächst bei den Weihnachtsmärkten Freihung, Hirschau, Schnaittenbach. Grafenwöhr, Vilseck und Amberg. Weitere Aktionen, von Vorsitzender Iberl erarbeitet, reichen vom Vereins- bis hin zum Kochflyer mit afrikanischen Rezepten und zu neuen Projekten wie "Ein Bauernhof mit Garten für Kaytola".Der Verein wird für die Kinder in Banyaka einen kleinen Bauernhof, mit Hühnern und Schafen und einen Garten mit Kraut und Rüben, Kartoffeln, Zwiebeln und verschiedenen Obstbäumen anlegen und zusammen mit den Kindern bewirtschaften. Die Verpflegung und das Mittagessen für Kinder und Mitarbeiter und der Krankenstation soll gesichert werden. Es besteht die Möglichkeit, den Verein dabei zu unterstützen - mit zehn Euro wird symbolisch ein Anteil am Bauernhof, ein Gemüsebeet oder ein Huhn erworben. Ferner gibt es die Aktion "Stein für Stein" für den Bau und den Unterhalt der Krankenstation, des Kindergartens und der Schule für Kaytola. Der symbolische Baustein kostet 20 Euro.Zum Dank für Spenden bringt Inge Iberl - falls gewünscht - ein Foto oder die Visitenkarte, des jeweiligen Geldgebers am Tor in Banyaka an. Das Spendenkonto ist bei der VR-Bank Vilseck mit folgender IBAN angelegt: DE13 7529 0000 0000 2353 69. Pünktlich zum einjährigen Bestehen des Vereins war nun Hauptversammlung. Den Mitgliedern wurde der aktuelle Stand präsentiert, samt vieler aktueller Bilder Erklärungen .Mitglied Maria Dolles hat anlässlich ihres 50. Geburtstag auf Geschenke verzichtet und sich stattdessen Geldspenden für den Verein gewünscht. 1500 Euro kamen dabei heraus, die Dolles nun an Iberl überreichte. Weitere Informationen gibt es für Mitglieder und Gambia-Interessierte nach der geplanten Reise.