Amberg-Sulzbach. Die Liebe steckt im Detail: Rund zweieinhalb Jahre Bauzeit stecken in der orientalischen Krippe von Ewald Vater von den Krippenfreunden Vilseck und Umgebung. Zu bewundern ist sie im Foyer des Landratsamtes in Amberg. Allein für den Aufbau dort benötigten Wolfgang Albersdörfer, Ewald Vater, Heinrich Ruppert und Konrad Gebert von den Krippenfreunden fünf Stunden. In mühevoller Kleinstarbeit haben sie alle Gebäude, Figuren und die Dekoration an ihren Platz gebracht. Noch bis Ende Januar kann die Krippe während der Öffnungszeiten besichtigt werden.