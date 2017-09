Amberg-Sulzbach. 125 zentrale und insgesamt 360 Veranstaltungen mit Pfarreien und Verbänden hat die Katholische Erwachsenenbildung in ihrem Herbst-Winter-Programm.

Jubiläum haben die Kalligrafie-Kurse mit Brigitte Herrneder, die seit zehn Jahren angeboten werden. In der Heftmitte befinden sich die inklusive Angebote aus dem Projekt Wundernetz. Schon am Samstag, 23. September, findet eine inklusive Kräuterwanderung im Vilstal statt. Über 44 Veranstaltungen sind in ökumenischer Zusammenarbeit mit dem Evangelischen Bildungswerk vorbereitet worden, etwa der Luther-Abend mit dem Theologen Friedrich Schorlemmer am Donnerstag, 28. September.Ein Beitrag zur Interkulturellen Woche ist das Erzählcafé am Montag, 25. September. Auch die verschiedenen Altersgruppen werden gezielt angesprochen, mit dem "Familienteam" am Dienstag, 26. September und dem Kino-Nachmittag für Senioren im Cineplex am Mittwoch, 27. September. Weitere Themen sind kulturelle Bildung (Orgel- und Dachstuhlführungen in St. Martin), musische Bildung (Rhythmus-Kurse), Gesundheitsbildung (Ernährung bis Bewegung), spirituelle Bildung (Meditationskurse) Persönlichkeitsbildung (Enneagramm), politische Bildung in Kooperation mit der Zukunftsakademie von Helmut Kollhoff sowie Hilfestellung in schwierigen Lebenssituationen. Auch ein Gottesdienst mit der Misa Campesina (Gruppe Cababana) und dem bolivianischen Gast Coco Aquino am Samstatg, 14. Oktober, oder ein Kabarett-Abend im Kubus mit Hubert Treml finden sich.Die Programme liegen bei der KEB, in den Kirchen, bei der Tourist Information und Sparkassen zum Mitnehmen bereit und sind im Internet abrufbar ( www.keb-amberg-sulzbach.de). Online ist auch die Anmeldung möglich. Nachfragen beantwortet die KEB unter 47 55 20.