Amberg-Sulzbach. Das Amberg-Sulzbacher Land ist ein beliebtes Urlaubsziel. Das neue Urlaubsmagazin soll künftig noch mehr Urlauber hierher locken. Tourismusreferent Hubert Zaremba und Tourismusfachkraft Regina Wolfohr stellten die 80 Seiten umfassende Broschüre mit Informationen zu Sehenswürdigkeiten, Ausflugszielen und Gastgebern nun der Öffentlichkeit vor und überreichten das erste Exemplar an Landrat Richard Reisinger.

Das Urlaubsmagazin kombiniert hochwertige, optisch ansprechende Bilder mit essenziellen Informationen für die Gäste. "Damit wollen wir richtig Lust auf einen Besuch im Amberg-Sulzbacher Land machen", berichtete Hubert Zaremba bei der Vorstellung im Kultur-Schloss Theuern. Für Landrat Richard Reisinger steht fest: "Der Landkreis verfügt nicht nur über intakte Natur und schöne Landschaften, sondern kann seinen Gästen auch die passenden Freizeitaktivitäten und regelrechte Wohlfühlatmosphäre bieten - und das bei einem echt fairen Preis-Leistungs-Verhältnis", sagte der Landrat bei der Präsentation.Das kostenlose Urlaubsmagazin, dessen Auflage aufgrund der verstärkten Messepräsenz der Touristiker und der gestiegenen Nachfrage auf 15 000 Stück erhöht wurde, wird nicht nur auf Messen, wie der am Mittwoch, 22. November, beginnenden Reisemesse in Leipzig, verteilt, sondern liegt auch in der Tourist-Info am Hallplatz in Amberg sowie im Landratsamt und in den Landkreis-Gemeinden auf. Außerdem wird es bei Anfragen verschickt.