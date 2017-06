Lintach/Wolfring. Der Brauch, dass der Pfingstlümmel mit seiner Truppe durch den Ort zieht, wird in der Region noch gepflegt. In Lintach (linkes Bild) zogen die Burschen, angeführt vom Bauern und begleitet von den Oiatrogern, mit einem geschmückten kleinen Leiterwagen los. Sie baten um Gaben - früher waren das "Oia und Schmolz", heute sind es eher finanzielle Zuwendungen und Süßigkeiten. In Wolfring (rechts Bild) hatten die Kinder ebenfalls einen Bollerwagen mit Birken und bunten Bändern geschmückt. Auch hier klingelten der Pfingstlümmel, der Bauer und zahlreiche Begleiter an den Haustüren und baten die Bewohner: "Oia und Schmolz zum Fenster raus." Sowohl in Lintach als auch in Wolfring klang das Brauchtum jeweils mit einem gemeinsamen Brotzeitmachen aus. Bilder: jow (1), nib (1)