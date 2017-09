Rollis erobern den Schwarzwald

Amberg-Sulzbach. Eine fünftägige Fahrt in den Schwarzwald unternahm eine Gruppe des Rollstuhlfahrerclubs Amberg-Sulzbach. Nach gemütlicher Anreise wurde in einem barrierefreien Hotel im idyllischen Bad Peterstal-Griesbach Quartier bezogen. Die nächsten Tage waren ausgefüllt mit Ausflügen zum Mummelsee, nach Freudenstadt und Freiburg mit Stadtführung. Am letzten Tag wurden noch die höchsten Wasserfälle Deutschlands in Triberg und die größte Kuckucksuhr der Welt besucht. Bild: exb