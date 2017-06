München/Vilseck. Die Sportplakette des Bundespräsidenten ist ein besonderes Zeichen der Anerkennung für Vereine, die sich über ein Jahrhundert lang große Verdienste um den Sport erworben haben. Der Turn- und Sportverein 1866 Vilseck ist einer von ihnen - er ist einer von 19 Turn- , Sport- und Schützenvereinen aus ganz Bayern, die diese Würdigung jetzt bekommen haben.

Unbezahlbare Dienste

Aktiv im kulturellen Leben

Seit 1984 wird die Plakette verliehen. Überreicht wurde sie vom Bayerischen Innenminister Joachim Herrmann und vom Präsidenten des Bayerischen Landes-Sportverbandes, Günther Lommer in einem Festakt im Alpinen Museum des Deutschen Alpenvereins auf der Praterinsel in München.Für Joachim Herrmann ist das Ehrenamt seit über 100 Jahren ein tragendes Fundament der Gesellschaft. Die Bayerischen Sport- und Schützenvereine leisteten dabei mit unermüdlichem Einsatz unbezahlbare Dienste für unser Land, sagte er. Der TuS 1866 Vilseck bekam die Plakette nachträglich anlässlich seines 150-jährigen Bestehens, das der Verein im vergangenen Jahr gefeiert hat. Schon früh entdeckte der TuS die Jugendarbeit für sich. Anfangs galt sie, wie es der damaligen Zeit entsprach, den "Zöglingen", also ausschließlich den männlichen Jugendlichen. 1928 errichtete der Verein seine erste Turnhalle, gründete 1932 erstmals eine Damenriege im Turnen und baute noch im selben Jahr ein eigenes Freibad mit einem Sportplatz. Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg entstand eine Tennisabteilung, die bis heute sehr erfolgreich ist. 1975 wurde das Sportheim eingeweiht, in dem auch die 1987 gegründete Sparte Taekwondo ein Zuhause gefunden hat."Immer schon beteiligte sich der beliebte Traditions- und Familienverein neben seinem sportlichen Angebot für die weit über 750 Mitglieder auch rege am kulturellen Leben in Vilseck", betonte Herrmann.Dies zeige sich unter anderem beim jährlichen Vilsauenlauf und bei den Bayerischen Meisterschaften im Taekwondo. Letztere laufen am Samstag, 8. Juli, wieder in der Dreifachturnhalle in Vilseck.