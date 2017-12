"Wir werden uns für die Zukunft gesund und breit aufstellen, damit wir alle Altersgruppen für Sport begeistern können." Sven Schmidt

"Ich will Impulse für meine Vereinsarbeit, detaillierte Informationen und tiefere Einblicke." Tanja Schwindl

"Zukunft wagen, unter diesem Motto sehe ich eine besondere Herausforderung." Klaus Hernes

"Gemeinsam sind wir stark! Zukunftsfähig sein!" Kathrin Gsell

Amberg-Sulzbach . Sie verbringen ihr Wochenende meist auf dem Sportplatz. Feuern an. Erleben Höhen und Tiefen: Ehrenamtliche im Sportverein. Was aber braucht man, um einen regionalen Sportverein zu leiten? Viel Engagement. Doch das hilft wenig bei Fragen zu Vereinsrecht oder Sportstättenbau. Das will der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) nun ändern. Er bietet eine Ausbildung zum Vereinsmanager in verschiedenen Lizenzstufen an.

Vier ambitionierte Vereinsmitglieder auf Führungsebene aus dem Landkreis Amberg-Sulzbach haben die neuntägige Ausbildung für die C-Lizenz (erste Stufe) absolviert. Diese folgt den offiziellen Richtlinien des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB).In 120 Unterrichtseinheiten vermittelten die Kursleiter den Teilnehmern Einblicke ins Vereinsmanagement. Sie behandelten die Themen Marketing/Öffentlichkeitsarbeit/Verwaltung, Finanzen, Planung/Organisation, Führung/Recht und Sportstätten-/Anlagenbau.Absolventin Tanja Schwindl, Jugendleiterin Fußball des SV Auerbach, legt diese Ausbildung allen Verantwortlichen ans Herz: "Ich habe mich für den Lehrgang des Vereinsmanagers entschieden, um neue Impulse für meine Vereinsarbeit zu bekommen und detaillierte Informationen und tiefere Einblicke in rechtliche Grundlagen zu erhalten." Ihre Erwartungen seien übertroffen worden.Ein weiterer frisch C-lizenzierter Vereinsmanager ist jetzt Klaus Hernes von der DJK Ensdorf, der auch stellvertretender Kreisvorsitzender und Bildungsreferent im BLSV Amberg-Sulzbach ist. Er sagt: "Die Ausbildung und Förderung von Ehrenamtlichen in unseren Vereinen ist ein zentraler Hebel, um den Vereinssport durch optimale Sportangebote und zukunftsfähige Organisationen nachhaltig sicherzustellen." Sein Motto lautet: "Zukunft wagen, das heißt mutig sein und die Weichen für ein erfolgreiches Weiterleben des Vereinssports stellen."Trotz des Engagements zahlreicher Vereinsmitglieder gibt es erst wenige lizenzierte Vereinsmanager im Landkreis. Auf 167 Vereine kommen acht Manager, die vier neuen eingerechnet. Das sind unter fünf Prozent. Hernes' Ziel ist es, in fünf Jahren auf über 20 ausgebildete Leiter zu kommen.