Der Wettbewerb der Rettungsschwimmer ist seit jeher der Höhepunkt der ganzen Trainingssaison. Das war auch heuer für die beiden Mannschaften der Stufe 1 von der Wasserwacht Vilstal-Kümmersbruck in Neumarkt so.

Kreis und Bezirk vertreten

Wieder nervös

Kümmersbruck. Gerade ein halbes Jahr Ausbildung hatten die Nachwuchs-Rettungsschwimmer hinter sich. Entsprechend groß war die Aufregung beim Aufbruch zum Vergleich mit den besten Mannschaften des ganzen Bezirks in Theorie und Praxis. Zunächst stand Schwimmen auf dem Plan: In mehreren Disziplinen hieß es, sich nicht nur besonders schnell, sondern auch technisch einwandfrei zu bewegen. Die lauten Anfeuerungsrufe der Trainer, Mannschaftskameraden und Zuschauer sorgten für Wettkampfatmosphäre und spornten zu Höchstleistungen an. Danach ging es wesentlich ruhiger zu. Hier mussten die jungen Rettungsschwimmer ihr Wissen in einem Test und in einem Praxisbeispiel unter Beweis stellen.Am Ende belegten die zwei Mannschaften Rang sechs und sieben (von zehn). Für die Verantwortlichen aus dem Vilstal war dies ein sehr beachtliches Ergebnis, vor allem, weil beide Teams in der Ersten Hilfe den anderen in nichts nachstanden.Eine Woche später wurden in Mellrichstadt die bayerischen Meisterschaften der Junioren und Erwachsenen ausgetragen, hieß es nun in einer Pressemitteilung. Dabei vertrat das Team der Gruppe Vilstal-Kümmersbruck die Kreiswasserwacht Amberg-Sulzbach und den Bezirksverband Niederbayern/Oberpfalz bei den Junioren (16 bis 18 Jahre).Nach kurzer Einweisung ging es sofort ins Schwimmbad, wo die neu einstudierten sechs Schwimmdisziplinen absolviert werden sollten. Diese waren teilweise erst zu Beginn des Jahres geändert worden. Deshalb waren vorher neue Techniken und Rettungsmittel ins Wettbewerbstraining relativ kurzfristig zu integrieren. Die Vilstaler bewiesen aber gerade in den ersten Disziplinen, dass sie ihre Hausaufgaben mehr als gut erledigt hatten: Sie distanzierten hier andere Mannschaften teils deutlich.Über den gesamten Nachmittag hinweg war danach von jeder Mannschaft ein ausgewiesener Parcours zu bewältigen. So wurden Wissen und Können über die Sanitätsausbildung sowie die Organisation der Wasserwacht und des Roten Kreuzes theoretisch und praktisch geprüft. Es mussten unter anderem zwei Opfer aus dem Schwimmerbecken des Freibades gerettet und anschließend reanimiert werden.Auch der sichere Umgang mit weiteren Rettungsmitteln wie dem Wurfball und die Knotenkunde wurden überprüft. Am Abend fiel dann zunächst die Anspannung ab; alle Aufgaben waren gut bewältigt worden. Somit durfte ein wenig gefeiert werden. Die Organisatoren hatten hierzu extra eine Bar aufgebaut und einen DJ bestellt.Am nächsten Morgen stieg bei so manchem bereits beim Frühstück schon wieder die Nervosität; schließlich stand die Siegerehrung an. Nach den Grußworten der Ehrengäste wurden zunächst die Herrenmannschaften geehrt, und gleich danach kamen die Junioren dran.Die gesamte Anspannung entlud sich, als feststand, dass die Truppe aus dem Vilstal den ersten Platz errungen hatte. Die Mannschaft darf sich somit Bayerischer Meister der Junioren nennen.