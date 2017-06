Schnaittenbach/Chodova Plana. (ads) Zum 20. Mal ist am Wochenende die Weltmeisterschaft im Bierfassrollen in Chodova Plana/Tschechien abgehalten worden. Der dortige Brauereichef Jiri Plevka scharte als Ausrichter rund 30 Teams mit Teilnehmern aus Japan, Bulgarien, der Ukraine, der Slowakei, Deutschland und der Tschechischen Republik um sich. Krankheitsbedingt konnte diesmal die Mannschaft der Schlossbrauerei Hirschau/Privatbrauerei Alwin Märkl aus Freudenberg nur mit drei Läufern an den Start gehen. Dabei galt auch diesmal das olympische Motto "Dabei sein ist alles": Im Vordergrund standen der Spaß und auch die Begegnung mit Teilnehmern aus der ganzen Welt. Da Bebbo Schullers Partnerin krankheitsbedingt ausfiel, ging er mit Brauereichef Jiri Plevka als internationales "Team Böhmerwald" an den Start. Das Duo lief völlig unvorbereitet und entsprechend überraschend ins Halbfinale, schied dort aber wegen einen groben Unachtsamkeit aus. Marion und Matthias Kiener aus Demenricht/Schnaittenbach konnten bei ihrer zweiten Teilnahme ihre Bronzemedaille aus dem Vorjahr verteidigen und durften aufs "Fasstreppchen". Das wurde bis in den frühen Morgen gefeiert. Das abschließend Feuerwerk fiel der Trockenheit zum Opfer, was der Stimmung am Abend mit der Rockband "Rulette Music" aber keinen Abbruch tat. Die Weltmeisterschaft beginnt jedes Jahr am Vorabend mit einem Essen, tags darauf folgt mittags ein Festzug durch den Ort, anschließend beginnen die Läufe und das Begleitprogramm. Bild: ads