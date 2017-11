Amberg-Sulzbach. Als Klaus Beer, der Initiator des Fernwehparks mit den "Signs of Fame", diese beiden Namen hörte, war klar: Tanzfleck und Rothaar (Marktgemeinde Freihung) müssen hier verewigt werden. Inzwischen sind die beiden Ortsschilder Teil des Europa-Friedensprojekts in Oberkotzau (Kreis Hof).

Der Fernwehpark Oberkotzau Die "Signs of Fame" sind eine Abteilung im Fernwehpark Oberkotzau: handsignierte Schilder von über 300 berühmten Persönlichkeiten - Sportlern, Politikern, Countrystars, Comedians, Schlagersängern und Schauspielern. Die Idee: Stars helfen mit signierten Schildern und Handabdrücken, das Friedensprojekt um die ganze Welt zu tragen, heben symbolisch die Hände gegen Rassismus, für eine friedvollere Welt und für den Erhalt ihrer Lebensräume. Initiator Klaus Beer: "Der Fernwehpark wurde zukunftsorientiert angelegt, deshalb sind noch viele Pfosten frei, die mit Schildern von fremden Ländern bestückt werden können." Wer also Schilder von Reisen mitbringen möchte oder Freunde im Ausland hat, die ihre Ortsschilder senden möchten, kann sich jederzeit mit Beer in Verbindung setzen (k.beer@signsoffame.de). (exb)

Als Klaus Beer bei Freihungs Bürgermeister Norbert Bücherl nachfragte, ob er die beiden Ortsnamen für seine Sammlung haben könnte, war dieser gleich begeistert - nicht zuletzt wegen des großen Werbeeffekts. Bücherl sandte Beer zwei nagelneue Ortsschilder. Die kamen gerade rechtzeitig zu Dreharbeiten zweier Fernsehteams, die über den neuen Fernwehpark im oberfränkischen Oberkotzau berichteten.Seinen Ursprung hat der Park in Hof: Am 9. November 1999, genau zehn Jahre nach dem Fall der Mauer, wurde er dort als öffentliches Zeichen für grenzenlose Freiheit und für Völkerverständigung eröffnet. Nachdem sich der betreuende Verein und die Stadt nicht über eine Erweiterung einigen konnten, ist das Projekt nach Oberkotzau umgezogen. Hier, am neuen Standort, wurde am 28. Oktober die letzte Schraube an einem der 250 Pfosten im neuen Fernweh-Park eingedreht.Eingeweiht und wiedereröffnet wird der Fernwehpark erst im nächsten Frühjahr - und zwar als Attraktion im neuen Freizeit-"Summapark" mit Sportgeräten, Beachvolleyballplatz und Amphitheater.