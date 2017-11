Amberg-Sulzbach. An zwei Wochenenden zum ausgebildeten Jugendleiter: Eine solche Jugendleiterschulung bieten der Kreisjugendring, die katholische Jugendstelle, die Jugendzentren Klärwerk und Hängematte sowie die kommunale Jugendarbeit von Stadt und Landkreis an. Im Seminar können sich Jugendleiter und alle Ehrenamtlichen mit grundlegenden Themen der Jugendarbeit auseinandersetzen. Die Teilnehmer erhalten praktische Tipps und wichtige Information - unter anderem über Kommunikation, Gruppenstunde, Leiterkompetenz, Jugendschutz und Rechtliches.

Die Jugendleiterschulung richtet sich nach den Qualitätsstandards des Bayerischen Jugendrings und ist gültig mit einem Erste-Hilfe-Kurs. Mit der Teilnahme an beiden Wochenenden kann die Jugendleiter-Karte (Juleica) beantragt werden. Diese ist Kompetenznachweis, beschert aber auch in vielen Amberg-Sulzbacher Geschäften Vergünstigungen.Das erste Kurs-Wochenende findet am 27. und 28. Januar im Klärwerk in Amberg statt, das zweite vom 23. bis 25. Februar im Bildungshaus des Klosters Ensdorf. Die Teilnahmegebühr beträgt pro Wochenende 30 Euro (inklusive Verpflegung, Material und Übernachtung). Mitmachen können Jugendleiter und Interessierte, die es werden wollen, ab 15 Jahren. Anmeldung beim Kreisjugendring. Das dazu nötige Formular steht im Internet ( www.kjr-as.de) zum Download bereit. Ansprechpartnerin für Fragen und weitere Infos ist Frieda Graml (09661/5 28 20 oder an info@kjr-as.de).