Amberg-Sulzbach. Eine große Kiste mit 1065 Anträgen für Hausnamen-Schilder haben Landrat Richard Reisinger und Kreisheimatpfleger Dieter Dörner an die Leader-Verantwortlichen Hans-Michael Pilz (Leader-Koordinator am Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten in Neumarkt) und Maria Schmalzl (LAG Regionalentwicklung Amberg-Sulzbach) übergeben.

Der Landkreis übernimmt die fördertechnische Abwicklung des Projekts und ist somit Antragsteller. "Wir waren wirklich positiv überrascht. Mit so vielen Rückmeldungen aus fast allen Kommunen im Landkreis haben wir nicht gerechnet. Auch aus Amberg sind Anträge eingegangen", berichtete der Landrat. Er ist Vorsitzender der LAG Regionalentwicklung und hat mit dem Entscheidungsgremium dieses Leader-Projekt ausgewählt.Die Herkunft der Hausnamen, die lange das typische Merkmal von Bewohnern der Städte und Gemeinden waren, ist sehr unterschiedlich. Viele lassen sich mit dem Handwerk oder mit der Landwirtschaft verbinden, weshalb gerade diese Berufszweige in ihrem Ansehen gestärkt werden. In den vergangenen Jahren ist die Neugierde auf das Entdecken der Hausnamen wieder gestiegen.Die Beteiligten sind sich einig: Das Projekt zeigt, wie stark sich die Bürger schon mit der Region und der eigenen Geschichte identifizieren. Dieses Wissen festzuhalten, ist wichtig, um auch den Nachfolge-Generationen davon erzählen zu können. Kulturelle Bildung spielt ebenso eine große Rolle in dem Projekt. Bei eigens dafür organisierten Versammlungen wurden Ortsgeschichte und Hausnamen erforscht. Außerdem denkt manche Kommunen daran, die Schilder in einem festlichen Akt zu übergeben, um die Hausnamen der Öffentlichkeit zu präsentieren.Wenn der Antrag genehmigt wurde und der Bescheid im Landratsamt eintrifft, sind noch ein paar Zwischenschritte nötig. Die beantragten Schilder sollen nach Ostern über die Kommunen an die Bürger ausgegeben werden.Fragen zum Projekt beantwortet Maria Schmalzl (info@lag-amberg-sulzbach.de oder 09621/39-171). Bei ihre können auch Ideen für neue Leader-Projekte eingereicht werden.